الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس بعثة الحج بالتضامن: تخصيص 145 اتوبيسا للحجاج المصريين لنقلهم لعرفات غدًا

الحجاج
الحجاج

قال أيمن عبد المقصود، رئيس بعثة الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص 145 أتوبيسا للحجاج المصريين من أجل إتمام تصعيد حجاج الجمعيات لصعيد عرفات غدًا.

شعائر الحج 

وأكد أيمن عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”: "نتمنى مرور صعود الحجاج المصريين بسلام إلى الشعائر الدينية في عرفات ونأمل ألا يكون هناك ازدحام".

وأضاف في حديثه، أن حالة الطقس في السعودية مرتفة للغاية، وبالتالي هناك رعاية صحية متوفرة للمواطنين عند التصعيد، هذا علاوة عن وجود مخيمات مكيفة للحجاج للاستراحة.

وتابع: "نوصي الحجاج المصريين ارتداء الزي المتشابه، والالتزام بشرب السوائل، مع اتباع نصائح المرشدين والمسؤولين".

عدد الحجاج المصريين

واستطرد: " أن هناك 7795 حاجا مصريا من حج الجمعيات هذا العام، والدولة تسير على قدم وساق من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية بالسعودية من أجل رعاية الحجاج المصريين".

 

أيمن عبد المقصود اليوم دينا عصمت دي ام سي صعيد الحجاج لعرفات

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