الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. إصابة 13 شخصا أثناء الذهاب لمكتب تحفيظ القرآن بقنا

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية

حصلت “الدستور” على أسماء والحالة الصحية لمصابي الحادث الذي وقع، اليوم الخميس، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي على كوبري السلام، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، والذي أسفر عن إصابة 13 شخصًا مُسن و12 صغير كانوا في طريقهم إلى مكتب تحفيظ القرآن.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي على كوبري السلام، مركز قوص، وتم الدفع ب15 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: " يوسف إبراهيم أبوالحجاج، يبلغ من العمر 9 أعوام،اشتباه كسر بعظام الجمجمة، وأسامة حسن نور علي، يبلغ من العمر 17 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد عبدالفتاح، يبلغ من العمر 15 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى حسن الدسوقي، يبلغ من العمر 16 عامًا، اشتباه كسر بعظام الجمجمة، ومعاذ سلامة ابوالحجاج، يبلغ من العمر 9 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد قاسم عابدين، يبلغ من العمر 9 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعابدين سيد أحمد، 10 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب عبدالرحمن عبدالله محمد، يبلغ من العمر 10 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد فارس أبوالحجاج، يبلغ من العمر 10 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالله أبوالسعود عبدالله، يبلغ من العمر 15 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد فوزى حامد، يبلغ من العمر 58 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، وعبد الرحمن عنتر فوزي، يبلغ من العمر 7 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وروان عنتر فوزي، يبلغ من العمر 9 أعوام، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الحادث وسبب وقوعه.

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