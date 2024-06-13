الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات غسيل وتطهير لمجازر الوادى الجديد استعدادا لعيد الأضحى

جانب من حملات غسيل
جانب من حملات غسيل وتطهير المجازر

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على فتح المجازر الحكومية مجانا أمام المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم فتح 12 مجزر ونقطة ذبيح أمام المواطنين طوال أيام العيد يشرف عليهم مجموعة من الأطباء البيطريين.

وأشار الزملوط في تصريح له، إلى أنه تم اليوم البدء في صيانة جميع المجازر وتكليف الوحدات المحلية بغسيلها وتعقيمها لاستقبال أضاحى المواطنين وضمان القيام بعمليات الذبح بدون اى مشكلات، مشيرا انه تم الاعلان عن اسماء وعناوين جميع المجازر ونقاط الذبيح التى سيتم فتحها امام المواطنين عن طريق صفحات التواصل الاجتماعى.

وشدد الزملوط، على ضرورة التأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كل المجازر الحكومية  لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز.

 

فتح 12 مجزرا بالمجان بقرى ومراكز المحافظة 

أكد الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه بناءً على توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بالاستعداد لموسم ذبح الاضاحي، تم المرور على  12 مجزر استعدادا لعيد الاضحي المبارك فضلا عن تنظيم الندوات الإرشادية حول كيفية اختيار لحوم الأضاحي، وشن حملات تفتيشية وتموينية على كافة الأسواق بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضاف أنه تم المرور على 2 مجزر بمركز الخارجة، و1 مجزر بمركز باريس، و2 نقطه ذبيح بمركز بلاط، بالاضافة الى 3 مجزر و2 نقطة ذبيح بمركز الداخله، و2 مجزر بمركز الفرافرة مع التوجيه بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة وتوفير كافة الاحتياجات لاستقبال الأضاحي أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه تم إلغاء الإجازات للأطباء بالمجازر، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للإشراف على لحوم الأضاحي التي يتم توفرها من خلال جمعيات والمؤسسات الخيرية، مشيرًا إلي فحص جودة اللحوم داخل المجازر والمستشفيات وأماكن بيع وعرض اللحوم لضمان جودتها وصلاحيتها.

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محافظ الوادي الجديد فتح المجازر الحكومية مجانا امام المواطنين عيد الأضحى المبارك فتح 12 مجزر ونقطة ذبيح الأطباء البيطريين أضاحي المواطنين

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