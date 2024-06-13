تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الجونة ضمن مؤجلات الدوري

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الجونة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة مودرن فيوتشر والجونة بمسابقة دوري نايل

يواجه مودرن فيوتشر نظيره الجونة، في السابعة من مساء الخميس، على استاد السلام ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الجونة بمؤجلات دوري نايل:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، كجالي درامي، علي زعزع.

خط الهجوم: أرنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد محمود، خالد رضا، محمد ربيعة، أحمد كباكا، عبد الكبير الوادي، عمر وائل، أحمد عاطف، الحاج باري.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والجونة بدوري نايل

تنقل مباراة مودرن فيوتشر والجونة، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 2، على الهواء مباشرة.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر والجونة بمسابقة دوري نايل

يقود مباراة مودرن فيوتشر والجونة، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل، مصطفى الشهدي حكما للساحة، ويعاونه هشام الدسوقي ومحمد مجدي سليمان مساعدين أول وثان، ومعهم محمد الغازي حكما رابعا، وخالد جمال الغندور حكم فيديو، والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة مودرن فيوتشر والجونة بمسابقة دوري نايل

موقف مودرن فيوتشر بجدول دوري نايل

ويحتل فيوتشر المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 32 نقطة، بواقع سبعة انتصارات و11 تعادل وخمسة هزائم.

ولدى مودرن مباراة مؤجلة مع الأهلي من الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول تقام في وقت لاحق، تحدده رابطة الأندية المحترفة.