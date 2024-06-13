الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصادر: صرف منحة عيد الأضحي للعاملين بشركات قطاع الأعمال

قطاع الأعمال
قطاع الأعمال

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال عن صرف منحة عيد الأضحي المبارك  للعاملين بالشركات التابعة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة للدستور، أن شركات قطاع الأعمال العام تقوم بصرف حافز من الحوافز المالية الممنوحة لشركات قطاع الأعمال العام للعاملين.

وأكدت المصادر أن هناك طفرة في نتائج الأعمال التي تحققها شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي الحالي حيث حققت شركات قطاع الأعمال العام نحو 18 مليار جنيه أرباح  علي الرغم من خروج عدد من الشركات الهامة من مظلتها مثل الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي خرجت من تبعية وزارة قطاع الأعمال العام الي تبيعة وزارة النقل وكانت تحقق هذه الشركة أرباح ضخمة للغاية حيث كانت يتبعها شركات الاسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد لتداوال الحاويات ودمياط لتداول الحاويات والقناة للتوكيلات الملاحية وشركة المستودعات المصرية.

وأوضحت المصادر أنه خرجت أيضا من تبعة وزارة قطاع الأعمال العام وتتبعها شركات كلا من مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لادارة الأصول العقارية ومصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومصر للتأمين التكافلي حياة  وأصبحت تتبع صندوق مصر السيادي بخلاف بيع حصص من الشركة الشرقية للدخان وبيع الفنادق التاريخية وهي جميعها شركات كانت تتحق أرباح صخمة للغاية.

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