الحبس 6 أشهر لسائق أوبر تعدى على سيدة بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومه، سائقا بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وذلك عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتعدي علي المجني عليها "ن.ح.م".

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إيهاب محمود اسماعيل والمستشار إمام محمد الصيرفي والمستشار محمد صلاح الدين محمود وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 3400 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط المباحث الجنائية برصد مقطع فيديو علي مواقع التواصل لسيدة بقيام سائق (أوبر) بأعمال إباحية بالاشارة وخدش الحياء خلال استقلالها السيارة خاصته بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أنه بالمتابعة الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) رصدت مقطعا مصورا لسيدة تدعي "ن.ح.م" وتحمل جنسية إحدي الدول الأجنبية، تدعي فيه قيام المتهم " أ.م.ع" سائق، حال استقلال سيارة المتهم والمستدعاة عن طريق تطبيق اوبر قام قائد السيارة بالتحرش اللفظي وملامسة ساقها وبإجراء التحريات توصلت إلي صحة وحقيقة الواقعة، بما ورد بالمقطع المصور، وأنه حال تواجد المجني عليها بالبلاد قامت بطلب السيارة لتوصيلها الي أحد الأماكن، قام بارتكاب الواقعة وباستدعاء المتهم وبمواجهته بالمقطع المصور أقر بصحته وبقيامه بالتحرش اللفظي بالمجني عليها وملامسة ساقها واعزي قصد المتهم من ارتكاب الواقعة الي التحرش الجنسي بعدما قام بملامسة ساقها، والتعرض لها بالقول والإشارة في مكان عام.

وتوصلت التحقيقات من الدليل الفني، من خلال إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين المتهم وصور الشخص الظاهر بمقطعي الفيديو علي الذاكرة الإلكترونية تبين اتفاقهم في الشكل العام والقياسات البيومترية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.