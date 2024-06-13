الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام بيراميدز في الدوري

حسام حسن
حسام حسن

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، تشكيل الموج الأزرق الرسمي لمواجهة بيراميدز في دوري نايل.

موعد مباراة سموحة وبيراميدز بمؤجلات دوري نايل

ويواجه سموحة نظيره بيراميدز، في السابعة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل سموحة لمواجهة بيراميدز بمؤجلات دوري نايل:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: طارق علاء- عبد الرحمن عامر- جاستيس أرثر- محمد مصطفى “ميدو”.

خط الوسط: محمود متولي "كناريا"- إسلام جابر- حمدي علاء- عمرو قلاوة.

خط الهجوم: محمد سعيد "مكرونة"- حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من.. حسن تيمور ومحمد المغربي، وفادي فريد ولحسن دهدوه، ومحمد عصام وحسام جريشه، وأحمد خالد والحبيب أحمد حسن.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وبيراميدز بمؤجلات دوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 1، مباراة سموحة وبيراميدز، على الهواء مباشرة، في السابعة من مساء اليوم، حيث يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يقدمه أحمد خيري، بصاحبت الكباتن أيمن يونس ومحمد صلاح أبو جريشه، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الكواليني، ومراسلا من أرض الملعب شريف عادل.

طاقم حكام مباراة سموحة وبيراميدز بدوري نايل

يقود مباراة سموحة وبيراميدز، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل، محمد العتباني حكما للساحة، ويعاونه أحمد عبدالغني وأحمد عادل عبدالفتاح مساعدين أول وثان، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، ومحمود ناصف مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة سموحة وبيراميدز بدوري نايل

موقف سموحة بجدول دوري نايل

يحتل الموج الأزرق، المركز السادس بجدول دوري نايل برصيد 35 نقطة، بواقع تسعة انتصارات و8 تعادلات، بينما تلقى 6 هزائم.

ويمتلك سموحة مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الرابع والعشرين، يقام في وقت لاحق تحدده رابطة الأندية المحترفة.

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