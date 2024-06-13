الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زواجنا ظلمني فنيا.. تصريحات صادمة لـ هشام عاشور طليق نيللي كريم

هشام عاشور ونيللي
هشام عاشور ونيللي كريم

تصدر الفنان ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب انفصاله عن الفنانة نيللي كريم بعد زواج استمر عامين ونصف، وبسبب كشفه عن سر انفصاله بعد هذه المدة من الزواج وأنه ظٌلم فنيًا، ما دفع روّاد السوشيال يتداولون تصريحاته وحديثه.

وظهر الفنان هشام عاشور، في لقاء تلفزيوني، كشف لأول مرة عن سر انفصاله عن زوجته الفنانة نيللي كريم، والذي أكد أن العلاقة كانت واضحة من البداية وأن الانفصال كان سيأتي في يوم من الأيام بسبب اختلاف بينهما، بالإضافة إلى أنه كان شغوف بالفن وعلاقته وارتباط اسمه بـ “نيللي” كان إعاقة له.

أول تعليق من نيللى كريم عقب انفصالها عن هشام عاشور

هشام عاشور ليس الأول.. رجال فى حياة نيللى كريم

 

ويرصد “الدستور” أبرز تصريحات هشام عاشور في سياق السطور التالية.

  • أنا أحرف واحد في الاسكواش
  • فجأة بقيت زوج نيللي كريم
  • في وقت زواجنا أنا زودت لنيللي كريم حاجات وهي زودتني حاجات
  • مقدرش أزعل وأقول وقت زواجي بنيللي كان وحش لأنه كان وقت حلو
  • علاقتنا كان مكتبولها الانفصال وكان هذا واضحًا من اللحظات الأولى
  • نيللي كريم حبيبتي لآخر العمر وزواجنا ظلمني فنيًّا

 

وفي نفس عام 2021، أقام كل من نيللي كريم وهشام عاشور، حفل زواجهما في مدينة الجونة، بحضور عدد من نجوم الفن، وتكبر الفنانة نيللي كريم لاعب الاسكواش هشام عاشور بنحو 8 سنوات.

الانفصال بين نيللى كريم وهشام عاشور 

ألمحت الفنانة نيللي كريم منذ فترة قليلة عن الانفصال عبر حسابها  الشخصي على موقع «انستجرام» في خاصية "ستوري":" يكبر الإنسان ثلاثة أضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له"، وأكدت "نيللي" أمس  خبر انفصالهما رافضة الكشف عن أسباب الطلاق.

ونشرت الفنانة نيللي كريم كلمات عبر “ستوري” حسابها على “إنستجرام” قبل ساعات من إعلان انفصالها عن هشام عاشور جاء فيه: “يكبر الإنسان ثلاثة أضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له”. وحرص كل من نيللي كريم وهشام عاشور على احترام الخصوصية خلال هذه الفترة، وعدم مشاركة أي تفاصيل خاصة عن الانفصال مع الجمهور.
 

الانفصال بين نيللى كريم وهشام عاشور أبرز تصريحات هشام عاشور هشام عاشور الإنفصال طريقنا من البداية الفنان ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور

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