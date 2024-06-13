الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "داتافلو" الإماراتية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والأستاذ Sunil Kumar،
الرئيس التنفيذي لمجموعة داتا فلو، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة "داتافلو" الإماراتية الرائدة في مجال الكشف عن الشهادات المهنية والتاريخ الوظيفي وتراخيص الممارسة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار تبني وزارة الصحة والسكان سياسية الحوكمة الرشيدة في كل ما يخص القطاع الصحي، والعاملين به.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، ومن جانب شركة داتافلو المهندس رافي حنا صالح، الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بشركة داتافلو.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى التحقق من صحة الشهادات المهنية للفئات الطبية الراغبة في العمل بالخارج، والتراخيص الصادرة من وزارة الصحة والسكان، سواء الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، حيث يتم الاتفاق على إرسال طلبات التحقق من شـركة "داتافلو" مع  إرفاق البيانات والمستندات المطلوبة من قبل وزارة الصحة والسكان لإجراء التحقق.

وأضاف "عبدالغفار" أن شركة "داتافلو" هي إحدى الشركات المتخصصة في الكشف عن الشهادات، وتاريخ الوظائف، وتراخيص مزاولة المهنة، وتصاريح العمل، وجوازات السفر، وغيرها من الوثائق الشخصية أو المهنية، وتعد الشركة شريكًا موثوقًا للهيئات التنظيمية، والحكومية حول العالم، كما ساهمت في تعزيز عمليات التوظيف للعديد من الهيئات التنظيمية، والجهات الحكومية والمرافق الطبية.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان شركة داتافلو صحة الشهادات المهنية جوازات السفر

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