حامد فارس: من المتوقع اتساع دائرة الصراع فى المنطقة بسبب التصعيد الصهيونى اللبنانى

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الحكومة الصهيونية ترفض بشكل كامل مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يعتقد نتنياهو أن وقف إطلاق الحرب بمثابة إسقاط هذه الحكومة الطاغية.

استمرار إغلاق معبر رفح

وأكد الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن معبر رفح بمثابة المنقذ الوحيد للشعب الفلسطيني في ظل هذه الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، حيث دخل عدد كبير من سيارات الإغاثة الإنسانية من خلال هذا المعبر إلى الشعب الفلسطيني لمحاولة تقديم الغذاء ومياه الشرب والوقود والمواد الطبية إلى قطاع غزة، وبالتالي بعد إغلاق المعبر سعت الدولة المصرية إلى مناشدة المجتمع الدولي بضرورة فتح هذا المعبر.

الصراع في المنطقة

وأضاف في حديثه، أن الكثير من التصريحات تشير إلى أن الأمور تخرج عن السيطرة على الحدود الصهيونية اللبنانية، لذا من المتوقع توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وهذا ما كان يحذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي.