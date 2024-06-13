الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشغيل 5 خطوط سير جديدة بين شمال سيناء والمحافظات الأخرى

الاجتماع
الاجتماع

أعلن اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن تشغيل 4 خطوط جديدة بين المحافظة والمحافظات الأخرى، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الغندور، خلال اجتماع مجلس إدارة المواقف بالمحافظة والذي عقد برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة، أن الخطوط الجديدة هي "العريش-المنصورة"، "العريش-الطور "،"العريش-بورسعيد"، "نخل- السويس".

وأشار الي مخاطبة محافظة القاهرة لإدخال 39 سيارة ضمن خط سير "رفح- القاهرة" بعد اتخاذ الإجراءات المعنية، بجانب استبدال 34 سيارة لخطوط سير بالبدل، وعودة السيارات المستثناه بقرار من المحافظ وعددها 9 سيارات لخط السير الأصلي "رفح- العريش" على أن يتم تشغيلهم علي خط "العريش- الشيخ زويد" لحين تشغيل مدينة رفح.

ولفت إلى طرح موقفي السيارات بالعريش ونخل للإيجار بنظام حق الانتفاع لتعظيم إيرادات المحافظ، بجانب موافقة مجلس إدارة المواقف على 5 خطوط جديدة للسرفيس داخل مدينة نخل.

ووجه الغندور، بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات البيضاء الملاكي والذي تعمل أجرة مخالفة للقانون، بجانب متابعة السيارات علي خط سير البحر المساعيد.

حضر الاجتماع، العميد محمود الدهشان مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومدير الشئون المالية بالمحافظة، ومدير الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير إدارة مواقف العريش.

اللواء أسامه الغندور سكرتير عام محافظه شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نخل السويس العريش المنصورة

مواد متعلقة

بحضور المحافظ.. مبادرة لتعريف طلاب التربية الخاصة مناسك الحج في شمال سيناء

استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال عيد الأضحى بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد السفارة الفلسطينية والجمعيات الخيرية الأردنية

سفيرة رومانيا بالقاهرة: أُثمّن دور "الوطنية للتدريب" وأؤمن بما تقوم به

سكرتير عام شمال سيناء: المحافظة تمتلك تراثا كبيرا من الهوية البصرية

رئيس جامعة الأقصر يشارك فى لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر جامعة جنوب الوادى

"الوطنية للتدريب" تعلن نتيجة مرحلة الاختبارات وموعد بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي

رئيس جامعة الأقصر يشارك بالاجتماع الدورى للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

الأكثر قراءة

نبوءة مو.. هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولى؟

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

صراخ وهروب من النوافذ.. تفاصيل حريق قطار بعد خروجه من محطة الجيزة

تجديد حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

أبرزها فيديوهات جنسية عنيفة.. 5 مشاهد من محاكمة "سفاح التجمع"

أول رد من «السكة الحديد» على «حريق القطار 164»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل