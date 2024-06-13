تشغيل 5 خطوط سير جديدة بين شمال سيناء والمحافظات الأخرى

أعلن اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن تشغيل 4 خطوط جديدة بين المحافظة والمحافظات الأخرى، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الغندور، خلال اجتماع مجلس إدارة المواقف بالمحافظة والذي عقد برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة، أن الخطوط الجديدة هي "العريش-المنصورة"، "العريش-الطور "،"العريش-بورسعيد"، "نخل- السويس".

وأشار الي مخاطبة محافظة القاهرة لإدخال 39 سيارة ضمن خط سير "رفح- القاهرة" بعد اتخاذ الإجراءات المعنية، بجانب استبدال 34 سيارة لخطوط سير بالبدل، وعودة السيارات المستثناه بقرار من المحافظ وعددها 9 سيارات لخط السير الأصلي "رفح- العريش" على أن يتم تشغيلهم علي خط "العريش- الشيخ زويد" لحين تشغيل مدينة رفح.

ولفت إلى طرح موقفي السيارات بالعريش ونخل للإيجار بنظام حق الانتفاع لتعظيم إيرادات المحافظ، بجانب موافقة مجلس إدارة المواقف على 5 خطوط جديدة للسرفيس داخل مدينة نخل.

ووجه الغندور، بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات البيضاء الملاكي والذي تعمل أجرة مخالفة للقانون، بجانب متابعة السيارات علي خط سير البحر المساعيد.

حضر الاجتماع، العميد محمود الدهشان مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومدير الشئون المالية بالمحافظة، ومدير الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير إدارة مواقف العريش.