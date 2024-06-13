الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نازحون غزة يجدون صعوبة في الانتقال مع استمرار إسرائيل في عملياتها

نازحون غزة
نازحون غزة

نزح ما يقرب من مليون شخص ونصف سكان غزة – في الشهر الماضي في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة في رفح، حسبما أوضح المجلس النرويجي للاجئين في تقرير صدر يوم الخميس.

صعوبة الانتقال من مكان إلى آخر 

txt

"إكسترا نيوز": عودة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وذكر التقرير أنه أصبح من الصعب على نحو متزايد على النازحين في غزة الانتقال إلى أماكن أخرى، حيث يواجهون مشاكل مثل الشوارع المسدودة، والاكتظاظ، ونقص الوقود، وارتفاع تكاليف النقل بمقدار ستة أضعاف.

 كما حذرت من ارتفاع حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (أ)، حيث أصبح تراكم النفايات الصلبة "مشكلة حرجة".

وقالت رئيسة عمليات المجلس النرويجي للاجئين في غزة، والتي غادرت غزة مؤخرًا، سوزي فان ميجن، إن الأزمة الإنسانية في غزة أصبحت "طبيعية بشكل خطير".

حيث أنه "ليس من الطبيعي أن يعيش شعب بأكمله في خوف دائم وحزن شديد، وليس من الطبيعي أن تشعر بأن سلامتك معرضة للخطر في مدرسة أو مستشفى أكثر من أي مكان آخر. وليس من الطبيعي أن يدفن مجتمع مئات من الجثث الناس كل أسبوع"، حث فان ميجن.  

وقال مسؤول الإغاثة إن قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم "حتى المساعدات التافهة تضاءلت تمامًا الآن".

أربعين صاروخا على شمال إسرائيل في مرتقعات الجولان المحتلة 

txt

القاهرة الإخبارية: حزب الله شنّ هجومًا بالصواريخ والمسيرات على 6 مواقع عسكرية إسرائيلية


وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إن أربعين صاروخا أطلقت على شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة يوم الخميس، مما أدى إلى اندلاع عشرة حرائق على الأقل تعمل الفرق على إخمادها.

وتم إطلاق الصواريخ من شمال لبنان، وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران مسؤوليتها عن إطلاقها. وقالت الجماعة إنها استهدفت ستة ثكنات عسكرية إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا والفلق واستخدمت ثلاث طائرات مسيرة لاستهداف القواعد. وزعم حزب الله أنه ضرب القواعد بطائرات بدون طيار.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت القواعد العسكرية قد تعرضت للقصف، لكنه قال إنه تم اعتراض "العديد من عمليات الإطلاق" بنجاح وتأثر عدد من الصواريخ. وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية ماجن دافيد أدوم إن شخصين يعالجان من إصابات طفيفة ناجمة عن شظايا.

غزة نازحو غزة صعوبة الانقل الجولان إسرائيل

الأكثر قراءة

إجراءات من الصحة السعودية لمواجهة الإجهاد الحرارى فى الحج.. 72 درجة مئوية في بعض المواقع

نبوءة مو.. هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولى؟

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

الرئيس السيسى يصل إلى المدينة المنورة

تجديد حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

أم تعثر على طفلتها جثة وشقيقها مصاب داخل مسكنهم فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل