نازحون غزة يجدون صعوبة في الانتقال مع استمرار إسرائيل في عملياتها

نزح ما يقرب من مليون شخص ونصف سكان غزة – في الشهر الماضي في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة في رفح، حسبما أوضح المجلس النرويجي للاجئين في تقرير صدر يوم الخميس.

صعوبة الانتقال من مكان إلى آخر

وذكر التقرير أنه أصبح من الصعب على نحو متزايد على النازحين في غزة الانتقال إلى أماكن أخرى، حيث يواجهون مشاكل مثل الشوارع المسدودة، والاكتظاظ، ونقص الوقود، وارتفاع تكاليف النقل بمقدار ستة أضعاف.

كما حذرت من ارتفاع حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (أ)، حيث أصبح تراكم النفايات الصلبة "مشكلة حرجة".

وقالت رئيسة عمليات المجلس النرويجي للاجئين في غزة، والتي غادرت غزة مؤخرًا، سوزي فان ميجن، إن الأزمة الإنسانية في غزة أصبحت "طبيعية بشكل خطير".

حيث أنه "ليس من الطبيعي أن يعيش شعب بأكمله في خوف دائم وحزن شديد، وليس من الطبيعي أن تشعر بأن سلامتك معرضة للخطر في مدرسة أو مستشفى أكثر من أي مكان آخر. وليس من الطبيعي أن يدفن مجتمع مئات من الجثث الناس كل أسبوع"، حث فان ميجن.

وقال مسؤول الإغاثة إن قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم "حتى المساعدات التافهة تضاءلت تمامًا الآن".

أربعين صاروخا على شمال إسرائيل في مرتقعات الجولان المحتلة



وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إن أربعين صاروخا أطلقت على شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة يوم الخميس، مما أدى إلى اندلاع عشرة حرائق على الأقل تعمل الفرق على إخمادها.

وتم إطلاق الصواريخ من شمال لبنان، وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران مسؤوليتها عن إطلاقها. وقالت الجماعة إنها استهدفت ستة ثكنات عسكرية إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا والفلق واستخدمت ثلاث طائرات مسيرة لاستهداف القواعد. وزعم حزب الله أنه ضرب القواعد بطائرات بدون طيار.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت القواعد العسكرية قد تعرضت للقصف، لكنه قال إنه تم اعتراض "العديد من عمليات الإطلاق" بنجاح وتأثر عدد من الصواريخ. وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية ماجن دافيد أدوم إن شخصين يعالجان من إصابات طفيفة ناجمة عن شظايا.