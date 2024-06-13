الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لآكاى يقود هجوم بيراميدز أمام سموحة بمؤجلات دورى نايل (صورة)

فخري لآكاي
فخري لآكاي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل السماوي الرسمي لمواجهة سموحة، بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

 

موعد مباراة بيراميدز وسموحة بمؤجلات دوري نايل

يستضيف بيراميدز نظيره سموحة، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة بمؤجلات دوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 1، مباراة بيراميدز وسموحة، على الهواء مباشرة، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، حيث يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يقدمه أحمد خيري، بصاحبت الكباتن أيمن يونس ومحمد صلاح أبو جريشه، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الكواليني، ومراسلا من أرض الملعب شريف عادل.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وسموحة بدوري نايل

يقود مباراة بيراميدز وسموحة، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة  بمسابقة دوري نايل، محمد العتباني حكما للساحة، ويعاونه أحمد عبدالغني وأحمد عادل عبدالفتاح مساعدين أول وثان، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، ومحمود ناصف مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وسموحة بدوري نايل

موقف بيراميدز بجدول دوري نايل

يتربع بيراميدز على قمة دوري نايل برصيد 53 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة بواقع 16 فوز منهم 9 انتصارات متتالية في الجولات التاسعة الماضية، بينما كان التعادل حاضرا في 5 مباريات وهزيمة يتيمة.

ويمتلك بيراميدز مباراتان مؤجلتان أمام القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، من الجولتين الخامس عشرة والثامنة عشرة، تقامان في وقت لاحق.

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