الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع الأشجار المثمرة وأشجار الزينة على مراكز الشباب بشمال سيناء

زرع الاشجار
زرع الاشجار

أعلن  اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن توزيع الأشجار المثمرة وأشجار الزينة على مختلف مراكز الشباب بشمال سيناء، والتي تسلمتها المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وأكد المحافظ، أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تسلمت نوعين من الأشجار، وهي المثمرة مثل البرتقال، اليوسفي، الزيتون، الليمون، التين، الخوخ والرمان وغيرها، وأشجار الزينة مثل الجزورينا والأكاسيا والكافور وفرشة الزجاج والكينوكاربس، لافتًا إلى توزيع الأشجار المثمرة على مراكز الشباب.

وأضاف اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن المبادرة الرئاسية تؤكد حرص الدولة بجميع مؤسساتها على الاهتمام بالبيئة وتحسين الخصائص المناخية ومضاعفة المساحات الخضراء المنزرعة في مختلف المحافظات.

وأشار الغندور، إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق 6 أهداف، هي الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، مكافحة فقر الغذاء، الحفاظ على رقعة المياه، زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي والحصول على أكسجين نقي، تشغيل الأيدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وتوفير فرص عمل، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

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اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أشجار الزينة المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المساحات الخضراء الاحتباس الحرارى

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