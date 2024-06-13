الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مكتبة الإسكندرية في زيارة لمدارس المحافظة ضمن مشروع "مكتبتك في مدرستك"

برنامج مكتبتك في
برنامج مكتبتك في مدرستك

نفذت مكتبة الإسكندرية، من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والمراسم برنامج "مكتبتك في مدرستك"، بالمدرسة الألمانية الجديدة ومدرسه كليوباترا الإعدادية للبنات، إيمانا من مكتبة الإسكندرية بأهمية نشر الوعى والثقافة وخاصة بين جيل الشباب والنشء على مستوى محافظات الجمهورية.

ويعد برنامج"مكتبتك في مدرستك"هو برنامج مخصص لطلاب المدارس يستعرض تاريخ المكتبة وخدماتها في إطار التعاون الدائم والمستمر بين مكتبة الإسكندرية ووزارة التربية والتعليم، من خلال عرض فيلم "مكتبة الإسكندرية بين الماضي والحاضر والمستقبل" ويعرض الفيلم تاريخ إنشاء المكتبة القديمة وفكرة إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية الجديدة، وكذلك شرح تفصيلي لأقسام وأنشطة  المكتبة المختلفة المقدمة للجمهور.

وتفاعل الطلاب من كلا المدرستين  مع المرشدين الذين قاموا بالشرح لهم وتم الرد على جميع اسالتهم واستفساراتهم المتعلقة بأنشطة وفعاليات المكتبة. وسوف تستأنف الإدارة تقديم عروضها لمعظم المدارس بالإسكندرية وباقي المحافظات.

 

جدير بالذكر أن إدارة الزيارات تعمل من خلال قسمي الاستقبال والجولات الإرشادية على استقبال زوار ورواد المكتبة وطلاب المدارس والجامعات من المصريين والجنسيات المختلفة وكذلك كبار الزوار وحجز وتنظيم الجولات الإرشادية وعروض البانوراما الحضارية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية وتزويد الزوار بالمعلومات اللازمة عن تاريخ مكتبة الاسكندرية القديمة وأقسام المكتبة الجديدة وما تقدمه من خدمات ومشروعات لمستخدميها، بالإضافة الى الرد على استفسارات الجمهور المختلفة واستقبال شكاواهم ومقترحاتهم ومتابعة الاقتراحات مع الإدارات المختصة والتواصل مع مقدمي الشكوى مرة أخرى لمتابعة الرد. وتقديم كافة طلبات الزوار بالصورة اللائقة والمتميزة.

برنامج مكتبتك في مدرستك
برنامج مكتبتك في مدرستك
برنامج مكتبتك في مدرستك
برنامج مكتبتك في مدرستك
مكتبة الاسكندرية العلاقات الخارجية مكتبتك في مدرستك نشر الوعي والثقافة التربية والتعليم

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