محافظ الغربية يتابع التشغيل التجريبي لمشروعات "حياة كريمة" فى زفتى

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة موسعة بقرى مركز ومدينة زفتى لمتابعة التشغيل التجريبي للمشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال الجولة تابع المحافظ التشغيل التجريبي لمجمعات الخدمات الحكومية بقرى تفهنا العزب، سنبو الكبرى، نهطاي، حانوت، سنباط، شرشابة، شبراملس، والتقى المحافظ موظفي المركز التكنولوجي والتموين، والبريد، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، والتضامن الاجتماعي المنتقلين إلى المجمعات مهنئا إياهم بتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، كما حرص المحافظ على الاطمئنان على الدورات التدريبية التي حصل عليها الموظفين لاستقبال المواطنين من قرى المبادرة الرئاسية للحصول على الخدمات من كل الجهات الموجودة في المجمعات بما يحقق رضا المواطنين وشعورهم بأهمية وجدوى المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة.

ووجه المحافظ بعقد اجتماع لمديري المجمعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية القروية بزفتى للتعريف بكيفية إدارة العمل في المجمعات من حيث اعداد سجلات العمل والحضور والانصراف لكل الجهات داخل المجمع، التنسيق بين جميع الجهات "وحدة محلية - تضامن - تموين - بريد" - لإعلام المواطنين بالتشغيل التجريبي للمجمعات والخدمات المقدمة من جميع الجهات، تعليق لافته على كل شباك لتحديد الخدمة المقدمة، كما وجه بالمتابعة المستمرة للفتح والاغلاق اليومي للمجمع والنظافة.

وزرع المحافظ وموظفي مجمعات الخدمات الحكومية عددا من الأشجار في محيط المجمعات في إطار خطة المحافظة للتوسع في زيادة المساحات الخضراء؛ ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة التشغيل التجريبي لمركز شباب حانوت مؤكدا على مديرية الشباب والرياضة بضرورة إقامة مدارس للألعاب الفردية " كارتيه - تنس طاولة - شطرنج..... الخ " ومدارس للألعاب الجماعية كرة قدم" بداخل جميع مراكز الشباب بمركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة وعددهم ۳۰ مركز، بالإضافة الى تنظيم فاعليات ومسابقات رياضية داخل مراكز الشباب التي تم تشغيلها.

وفي السياق ذاته تفقد المحافظ تشغيل نقطتي إسعاف تفهنا العزب وشبراملس حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير فرع هيئة إسعاف الغربية، بشأن كل مكونات نقطتي الإسعاف، مشيرا إلى الدور المحوري، الذي تؤديه نقاط الإسعاف المنشأة، حديثًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واختتم المحافظ الجولة بتفقد موقف نهطاي لمتابعة إجراءات استلام وتشغيل الموقف.

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