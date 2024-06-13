الأرصاد: استمرار ذروة الموجة الحارة الجمعة والسبت لتصل بالقاهرة الكبرى لـ43 درجة مئوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن ذروة الموجة الحارة بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، ومن المتوقع أن تصل العظمى في القاهرة الكبرى الجمعة والسبت إلى 43 درجة مئوية.

ذروة الموجة الحارة

وأكد الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن درجات الحرارة في محافظات الصعيد الجنوبية مثل أسوان والأقصر قد تصل لـ47 درجة مئوية طوال فترات النهار، هذا علاوة عن ارتفاع نسبة الرطوبة.

الطقس أول أيام العيد

وأضاف في حديثه: "ننصح المواطنين بالبقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة غدًا وبعد غد تجنبًا للإصابة بأي أذى من هذه الحرارة المرتفعة".

وأشار إلى أنه سوف يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك.