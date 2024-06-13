البرديسى: كل التحركات الدولية تأتى امتثالًا للمقاربات المصرية تجاه القضية الفلسطينية

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مصر تحاول جاهدة في التأكيد على المرجعية الشرعية والقانونية في القضية الفلسطينية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن الجانب المصري دائما يشير إلى أن غياب المرجعية القانونية يؤدي إلى الفوضى والخراب والدمار.

وتابع: "أكثر من 140 دولة تعترف بدولة فلسطين في الجمعية العمومية لمجلس الأمن، علاوة على انضمام أكثر من دولة في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

وواصل: "كل التحركات الدولية التي تشهدها اليوم، تأتي امتثالا للمقاربات المصرية تجاه القضية الفلسطينية".

وأوضح الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن التحركات الدولية الأخيرة والتضييق والحصار على الدولة العبرية، يعد نجاحا للدبلوماسية، سواء للجنائية الدولية أو العدل الدولية أو الجمعية العمومية، أو مجلس الأمن.