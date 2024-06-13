الداخلية توجه قوافل لتوزيع هدايا على المواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة

وجهت وزارة الداخلية، قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بعدد من المناطق الحضارية الجديدة، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى ومد جسور التواصل مع كافة المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع؛ لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، واستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

حيث تم توجيه عدد من القوافل إلى أهالى المنطقة الحضارية الجديدة بمناطق "مدينة الأسمرات بالمقطم- مدينة أهالينا بالسلام- مدينة المحروسة بالسلام- روضة السيدة زينب– مدينة معًا بالسلام – مدينة الخيالة بالبساتين"؛ لتوزيع عبوات المواد الغذائية تزامنًا مع الاحتفال بتلك المناسبة.

ولاقت المبادرة قبولًا واستحسانًا من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة، ومراعاةً البعد الإنسانى والاجتماعى.