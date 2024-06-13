موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية.. العيد فرحة

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية، يقبل علينا عيد الأضحى 2024 حاملًا معه أجواء من الفرح والسعادة، ويتساءل العديد من المسلمين في محافظة المنوفية عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024، حرصًا منهم على أداء هذه الشعيرة الدينية في وقتها المحدد، الدستور تقدم لكم معلومات تفصيلية حول موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية، مع بعض النصائح والإرشادات للاستعداد لعيد الأضحى 2024.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية، تحدد وزارة الأوقاف موعد صلاة عيد الأضحى 2024، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، وقد أعلنت الوزارة أن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة المنوفية هو يوم الأحد 16 يونيو 2024 الساعة 6:12 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية

نصائح مهمة لـ صلاة عيد الأضحى 2024

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية، يفضل التوجه إلى أماكن صلاة العيد قبل موعدها بوقت كافٍ لتجنب الازدحام. من السنة المستحبة الاغتسال قبل صلاة العيد وارتداء أجمل الثياب. تقام صلاة العيد في مصليات العيد المخصصة أو في الساحات العامة. وقبل موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية، يمكن للمسلمين الاستعلام عن أماكن صلاة العيد 2024 في المنوفية من خلال وزارة الأوقاف أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية

نصائح للاستعداد لعيد الأضحى 2024

شراء الأضحية المناسبة من محل موثوق به والتأكد من سلامتها.

تحضير أدوات الذبح والتقطيع لعيد الأضحى 2024.

توزيع لحم الأضحية على الفقراء والمحتاجين.

صلة الأرحام وصلة الأصدقاء.

المشاركة في فعاليات العيد المختلفة.

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