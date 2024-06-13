الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية.. العيد فرحة

موعد صلاة عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية - أرشيفية

 موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية، يقبل علينا عيد الأضحى 2024 حاملًا معه أجواء من الفرح والسعادة، ويتساءل العديد من المسلمين في محافظة المنوفية عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024، حرصًا منهم على أداء هذه الشعيرة الدينية في وقتها المحدد، الدستور تقدم لكم معلومات تفصيلية حول موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية، مع بعض النصائح والإرشادات للاستعداد لعيد الأضحى 2024.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية

 موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية، تحدد وزارة الأوقاف موعد صلاة عيد الأضحى 2024،  وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، وقد أعلنت الوزارة أن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة المنوفية هو يوم الأحد 16 يونيو 2024 الساعة 6:12 صباحًا.

 موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية

نصائح مهمة لـ صلاة عيد الأضحى 2024

  1.  موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية، يفضل التوجه إلى أماكن صلاة العيد قبل موعدها بوقت كافٍ لتجنب الازدحام.
  2. من السنة المستحبة الاغتسال قبل صلاة العيد وارتداء أجمل الثياب.
  3. تقام صلاة العيد في مصليات العيد المخصصة أو في الساحات العامة.
  4. وقبل موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية، يمكن للمسلمين الاستعلام عن أماكن صلاة العيد 2024 في المنوفية من خلال وزارة الأوقاف أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
 موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية

نصائح للاستعداد لعيد الأضحى 2024

  • شراء الأضحية المناسبة من محل موثوق به والتأكد من سلامتها.
  • تحضير أدوات الذبح والتقطيع لعيد الأضحى 2024.
  • توزيع لحم الأضحية على الفقراء والمحتاجين.
  • صلة الأرحام وصلة الأصدقاء.
  • المشاركة في فعاليات العيد المختلفة.

واقرأ:
موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى الغربية.. أجواء من الفرح والسعادة
موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية.. أجواء فرحة وبهجة
موعد صلاة عيد الأضحى 2024| صيغة تكبيرات العيد الكبير

محافظة المنوفية موعد صلاة عيد الأضحى 2024 صلاة عيد الأضحى 2024 صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية

مواد متعلقة

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى الغربية.. أجواء من الفرح والسعادة

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية.. أجواء فرحة وبهجة

العدوان على غزة.. حزب الله يشعل إسرائيل ومخاوف أمريكية من حرب شاملة

توقعات برج الحوت اليوم الخميس 13 يونيو 2024.. الحصول على مكافأة مادية

توقعات برج الدلو اليوم الخميس 13 يونيو 2024.. توتر مع شريك حياتك

توقعات برج الجدي ليوم الخميس 13 يونيو 2024.. تجنب الإنفاق العشوائي

توقعات برج القوس ليوم الخميس 13 يونيو 2024.. فرصة لتحسين دخلك

توقعات برج العقرب ليوم الخميس 13 يونيو 2024.. تجنب الإنفاق الزائد

الأكثر قراءة

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

تجديد حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

نقل رئيس قطاعات الشئون التجارية بكهرباء جنوب القاهرة

"الزراعة" تنفى.. أول رد على قطع الأشجار بحديقة حيوان الجيزة

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل