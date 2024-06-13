الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصليب الأحمر الإيطالى: 2264 عملية رسوّ لمهاجرين فى جزيرة لامبيدوزا خلال عام واحد

الصليب الأحمر الإيطالي
الصليب الأحمر الإيطالي

أعلنت هيئة  الصليب الأحمر الإيطالي، أنه تم خلال الفترة من أول يونيو 2023 حتى 31 مايو 2024، تسجيل 2264 عملية رسوّ على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة، حملت معها 94 ألفا و290 مهاجرًا، منهم 72.4% من الرجال، و9.4% من النساء و18.2% قاصرون.

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم الخميس، أن الصليب الأحمر الإيطالي قدم بيانات عام واحد، تلقاها من إدارة نقطة لامبيدوزا الساخنة، تُظهر أن البلدان التي وفد المهاجرون منها (47 في المجموع)، تتصدرها غينيا بنسبة 13.7%، ثم تونس بـ13.1%، بنجلاديش 9.7%، سوريا 8.7%، وساحل العاج بنسبة 8.4%، مبينًا أن هناك 5 مناطق فقط، وصل منها 53.6% من إجمالي الوافدين.

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وأشارت البيانات إلى أنه كان هناك حوالي 1827 تقريرًا عن حالات ضعف واحتياجات محددة، و1155 خاصة، و698 امرأة حامل، 374 ضحية عنف نفسي، جسدي أو جنسي، 13 ضحية عنف مرتبط بالتوجه الجنسي، 50 ضحية تعذيب، 255 شخصًا من ذوي الإعاقة، 89 شخصًا يعانون أمراضًا خطيرة أو اضطرابات عقلية، 25 ضحية محتملة للاتجار بالبشر و14 ضحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

قال رئيس هيئة الصليب الأحمر الإيطالي روزاريو ڤالاسترو، إن مهمتنا لا تقتصر على قراءة هذه الأرقام، بل الاهتمام بحياة من خلفها، حياة كل امرأة، رجل وطفل عبر البحر الأبيض المتوسط ​​ووصل إلى هنا.

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