الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتفادى الإصابة بالاكتئاب خلال الامتحانات؟

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يخشى الكثير من طلاب  الثانوية العامة، الإصابة بالاكتئاب، خلال موسم الامتحانات بعد عام طويل من المذاكرة والتركيز والجد والتعب.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، مجموعة من النصائح لتجنب تعرض طلاب الثانوية العامة للاكتئاب خلال الامتحانات.

 

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أعراض الاكتئاب

فقدان القدرة على التركيز، ووجود صعبة في التحصيل الدراسي.

القلق والخوف المستمر.

اضطرابات النوم (إما النوم لساعات طويلة، أو الأرق).

انعدام الطاقة والشعور المستمر بالتعب والإرهاق.

فقدان القدرة على القيام بأي نشاط، والانعزال بعيد عن المواقف الاجتماعية.

ملاحظة تدني احترامهم لأنفسهم، وتكرار الحديث بسلبية عن ذاتهم.

يخيم اليأس والإحباط على مشاعرهم ويفقدون الدافع لفعل أي شئ.

ظهور آلام مفاجئة في المعدة والجسم، والإصابة بالصداع.

نوبات الغضب، والبكاء المستمر أحيانا.

التقلبات المزاجية الشديدة.

التفكير في الانتحار والإقدام عليه في بعض الأحيان.

شعورهم بانعدام قيمة كل شئ، وتدني مستواهم الدراسي.

تغيرات في الشهية مثل الإفراط في الأكل، أو فقدان الرغبة في تناول الطعام

 

كيف تحمي نفسك من الاكتئاب؟

يجب ان يكون هناك نشاط خارج المنزل للتواصل مع الطبيعة والتعرض للشمس والبقاء في الهواء الطلق، عن طريق الخروج صباحا مع أصدقائك، أو التنزه بالدراجة، أو تمشية صباحية يوميا.

ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية بصورة مستمرة، وذلك للتخلص من الطاقة السلبية، وتعزز الثقة بالنفس والشعور بالرضا.

الحصول على القدر الكافي من الراحة والوجبات الصحية التي تحتوي على المعادن والفيتامينات والبروتين بنسبة أكبر، إلى ساعات النوم التي ييفضل أن تكون من 7 إلى 9 ساعات، وكذلك تناول كميات كافية من المياه على مدار اليوم.

نصائح لأولياء الأمور

وضع جدول زمني للمراجعات.

تأكد من أن ابنك لديه مكان مريح للدراسة، واسألهم كيف يمكنك دعمهم بمراجعتهم، وساعدهم على الخروج بأفكار عملية تساعدهم على المراجعة.

الثانوية العامة موسم الامتحانات أولياء الأمور الاكتئاب اضطرابات النوم التحصيل الدراسي

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