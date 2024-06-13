الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 سنوات لـ13 متهمًا وبراءة آخرين فى تهريب المهاجرين لأمريكا

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الخميس، حكمها على 16 متهمًا بتهريب المهاجرين إلى أمريكا.

وقضت المحكمة بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن 3 سنوات والغرامة 500 ألف كما برّأت 3 متهمين آخرين.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسّسوا مع آخرين مجهولين فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين، يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعمالها واستقطاب المهاجرين وإصدار التكليفات لباقي أعضاء الجماعة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية عن كل مهاجر.

أضاف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ومن ضمنهم المجني عليهم ذات الطابع غير الوطني، وكان ذلك من خلال تلك الجماعة الإجرامية المنظمة خصصت لذلك الغرض سالفة الذكر بأن تولوا معًا تدبير انتقال المهاجرين طيرانًا للسفر من مصر للولايات المتحدة بالمخالفة للشروط اللازمة لدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة، وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم للخطر والمعاملة المهينة وغير الإنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار خارجيًا على النحو المبين بالتحقيقات.

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