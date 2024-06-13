البيت الأبيض: اتفاق سياسى بمجموعة السبع على استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

اعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن اتفاق سياسي بمجموعة السبع على استخدام الأصول الروسية في دعم أوكرانيا، وفقًا لوكالة رويترز.

اتفاقية ثنائية مدتها 10 سنوات



وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفولوديمير زيلينسكي سيوقعان اتفاقية أمنية ثنائية مدتها 10 سنوات في قمة مجموعة السبع في إيطاليا، مع استمرار الجدل على الهامش حول كيف يمكن للغرب تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بضمان دونالد ترامب.

ووقعت كييف 15 اتفاقية أمنية ثنائية مع دول أخرى منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق في عام 2022، بما في ذلك مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

كما أنه لا يتطلب الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تفويضًا من الكونجرس، ويمكن التراجع عنه من قبل الإدارة المستقبلية.

وقال بايدن في وقت سابق، إن الضمانات المقدمة لأوكرانيا ستكون معادلة لتلك المقدمة لإسرائيل، وتغطي المساعدات المالية والعسكرية، بالإضافة إلى إمكانية الإنتاج المشترك للأسلحة.

ويعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، اليوم الخميس، حيث من المرجح أن تظهر الخلافات حول الجدول الزمني لمحاولة أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وإدخال مدربين عسكريين أجانب داخل أوكرانيا.

وينظر إلى الاتفاقيات الثنائية في أوكرانيا باعتبارها فجوة مؤقتة على طريق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ومن المقرر أن توقع أوكرانيا أيضًا اتفاقًا ثنائيًا مع اليابان يوم الخميس.