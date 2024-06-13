الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من الجمعة للأربعاء.. "الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، اعتبارًا من الجمعة إلى الأربعاء المقبل.

وأكدت الهيئة استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الجمعة والسبت، ليسود طقس غدًا وبعد غدٍ شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

ويسود غدًا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة، ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

  • ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.
  • نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
  • انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من "43" درجة.
  • على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
  • اعتبارًا من الأحد 16 يونيو.
  • نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارًا.. والعظمى فى القاهرة 43

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكدت، في وقت سابق، بلوغ درجات الحرارة ذروتها بدءًا من يوم عرفة "السبت المقبل"، مشيرة إلى أنَّها تعدّ ذروة الموجة الحارة الطويلة التي تتعرض لها البلاد، حيثُ يصل متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى لنحو 43 درجة مئوية، وعلى الصعيد وسيناء تتجاوز حاجز الـ48 درجة مئوية.

موعد انكسار الموجة الحارة

ولفتت الأرصاد الجوية إلى موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة، والتي تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى الذي يوافق الإثنين المقبل.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد الجوية بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة:

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الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة نهارًا.. والعظمى فى القاهرة 43

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

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