الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق ماراثون دراجات في رأس البر بدمياط (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلق اليوم الخميس، بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، فعاليات ماراثون للدراجات الهوائية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية" والاتحاد المصرى للدراجات، وذلك احتفالا باليوم العالمي للدراجات، حيث اطلق إشارة البدء لإنطلاق الماراثون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مستوى محافظات الجمهورية.

حضر الماراثون كل من عماد الدين العجوز مندوبا عن وزارة الشباب والرياضة، الدكتور وليد الشاذلي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بدمياط، عبده الشعراوي وكيل المديرية للرياضة، عمرو شروش مدير ادارة تنفيذ البرامج والمشروعات الرياضية.

يأتي الماراثون على هامش احتفالية شباب مصر التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

ويهدف الماراثون إلى تعزيز روح المنافسة والتحدي بين المشاركين، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة هذه الرياضة.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وجعل الرياضة أسلوب حياة وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة الدراجات.

كما يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.


وأعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، أنه تم استئناف أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة تنس الطاولة "براعم" بدمياط الجديدة حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى "الإدارة العامة للموهبة الرياضية" بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط للاهتمام بجميع جوانب لاعبي تنس الطاولة براعم بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

الشباب والرياضة دمياط أحداث دمياط ترفيهي رأس البر إقليم محافظة دمياط

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