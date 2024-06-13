الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة الإدارية تناقش المرحلة الثانية لمنظومة الانتخابات الإلكترونية

النيابة الادارية
النيابة الادارية

استقبل المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور مهندس مصطفى صالح - رئيس مجلس إدارة شركة "إنفورماتيك - Informatique" للحلول التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد عبدالمعطي، والمستشار طارق علي عبدالرازق، والمستشار أحمد صدِّيق- أعضاء اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي.

وخلال الزيارة قدم الدكتور مهندس مصطفى صالح، التهنئة للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة؛ على ما حققته النيابة الإدارية من نجاح في إطلاق المنصة الرقمية لمنظومة التصويت المميكن والتي تشكل المرحلة الثانية لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، والتي من خلالها- ولأول مرة أجريت العملية الانتخابية بالكامل بداية من طلب الترشح مرورًا بالتصويت وحتى إعلان النتيجة، وبمقتضاها تم انتخاب رئيس ووكيلي نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري ورؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بالمجلس من خلال بيئة إلكترونية لا ورقية بالكامل، واختتمت بانعقاد الجلسة الافتتاحية بمقر مجلس الشيوخ المصري، يوم الخميس السادس من يونيو الجاري. 

وأكد تطلعه لمزيد من التعاون مع النيابة الإدارية، بما يكفل استمرار نجاح التجربة غير المسبوقة والإطلاق الكامل للمنظومة بمراحلها المختلفة.

ومن جانبه وجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، الشكر للدكتور مهندس مصطفى صالح - رئيس مجلس إدارة شركة "إنفورماتيك - Informatique" للحلول التكنولوجية، على التعاون المثمر والبناء والدعم التقني والفني الذي قدمته الشركة لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، والذي كان من ثماره تطبيق التجربة بنجاح منقطع النظير على عدد من الانتخابات النقابية والمهنية والهيئات الرياضية والشبابية، وصولًا لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة والمتمثلة في المنصة الرقمية وتفعيلها لأول مرة في انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، والذي أتى تتويجًا للتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

التعاون بين النيابة الإدارية

وأكد أن التعاون بين النيابة الإدارية وشركة "إنفورماتيك والذي بدأ من تطبيق برنامج التصويت الإلكتروني للنيابة الإدارية الذي شَكَّلَ الَّلبِنَة الأول لمشروع عملاق لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، وصولًا للإطلاق الأخير للمنصة الرقمية وإدارة انتخابات شباب مصر أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذين يشكلون أمل مصر ومستقبلها الواعد، لتبدأ تجربتهم في ممارسة الديموقراطية من خلال رؤية مستقبلية للانتخابات الإلكترونية، بكل ما توفره من ضمانات ووقت وجهد ونفقات.

جدير بالذكر أن برنامج التصويت الإلكتروني سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA"، قبل أن تبدأ استخدامه في العديد من الانتخابات التي تولت إدارتها والإشراف عليها.

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رئيس هيئة النيابة الادارية النيابة الإدارية المنصة الرقمية التصويت المميكن العملية الانتخابية

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