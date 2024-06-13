لبيك اللهم لبيك.. إقبال كبير على محال ملابس الإحرام بالأزهر (صور)

أيامٌ قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى ومع بداية موسم الحج لبيت الله الحرام، يبحث المصريون دائمًا عن الأماكن المخصصة لبيع ملابس الإحرام للشراء منها، خاصة أنها متواجدة في مناطق معينة تشتهر ببيعها كالأزهر والحسين وشارع بورسعيد ومنطقة وسط البلد.

ملابس الحج بالعتبة ووسط البلد

قام “الدستور” بجولة ميدانية للوقوف على أسعار ملابس الإحرام وأنواعها والأماكن المتخصصة في بيعها، كانت البداية في منطقة وسط البلد وتحديدًا ميدان مصطفى كامل حيث المحل الأشهر والأقدم في بيع ملابس الحج والعمرة، تحدثنا مع العاملين به عن حركة البيع والشراء وأسعار الملابس وخاماتها المختلفة ليقول حسين أحدٍ العاملين بالمحل "المكان هنا يشتهر بالتخصص في تصنيع ملابس الإحرام منذ نحو 80 عامًا وتردد عليه مشاهير بفضل جودة الخامة التي يتم تصنيع القطع منها وهى قطن مصري خالص وسعر قطعتين الإحرام الرجالي يبدأ من 800 جنيه وتكون عبارة عن نقشة واحدة، ولكن بالنسبة للملابس الحريمي هى عبارة عن خامة قطنية أيضًا، لكن تتكون من أقمشة غليظة بحيث لا تشف أي جزء من الجسم، وتكون فاتحة اللون وعادة يكون اللون الأبيض هو الذي يميزها، وأتمنى أن يكون موسم خير علي الجميع، وحج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله".

أسعار ملابس الحج

وعلى بعد أمتار قليلة، وجد محل متخصص في بيع الملابس القطنية يقوم أيضًا ببيع ملابس الإحرام، تحدثنا مع أحد الشباب البائعين في المحل الذي قال: "نقوم بيع ملابس الإحرام بجانب تخصصنا في الملابس القطنية، وجميع الخامات عالية الجودة حتي يستمتع الحجاج برحلتهم دون التعرض لارتفاع درجة الحرارة المتوقعة، وهنا تقوم الشركة ببيع ملابس الإحرام الرجالي فقط، وسعرها يبدأ من 1100 جنيه وهناك إقبال متوسط على الشراء هذا العام، وزاد في الأيام الأخيرة مع اقتراب يوم وقفة عرفات وربنا يتقبل من الجميع".

في شارع الأزهر بالقرب من منطقة الغورية، هناك عدة محال مخصصة لبيع ملابس الإحرام وتتميز بأنها الأقل في السعر بعض الشيء، تحدثنا مع صاحب أحد هذه المحال ويدعى عم خلوصي الذي قال:"موسم الحج والعمرة ينعش حركة البيع والشراء في منطقة الأزهر والغورية، وبالنسبة لأسعارها تبدأ من 450 جنيها للحريمي وهى عبارة جلباب أبيض فضفاض، والرجالي سعره يبدأ من 550 جنيهًا عبارة عن قطعتين وخامة القماش غالبيتها من القطن المصري ويتميز المكان هنا بأسعاره مميزة عن غيره من المحلات في مناطق أخرى ويبحث دائمًا الزبون عن الخامة الجيدة والسعر المناسب، وهذا العام بدأت حركة البيع تعود للارتفاع مرة أخري بسبب زيادة عدد الحجاج عن الأعوام الماضية ونتمنى أن يكون موسم حج ناجح ويعود حجاج بيت الله بالسلامة إن شاء الله بعد قضاء الفريضة".

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