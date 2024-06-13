أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2024 / 1445 وتتساءل الكثير من ربات البيوت عن أفضل الوجبات التي يمكن أن تقدمها لأسرتها على السفرة خلال الاحتفال بالعيد.

لذلك يقدم الدستور مجموعة متنوعة من الوصفات التي يمكن أن تقدمها ربات البيوت لاسرهن في العيد ومن خلال التقرير التالي نقدم طريقة عمل طريقة عمل الرقاق الطري في عيد الأضحى 2024.

طريقة عمل الرقاق الطري في عيد الأضحى 2024

المكوّنات

الرقاق: 10 ورقات رقاق طري.

اللحم المفروم: نصف كيلو لحم مفروم ناعم.

البصل: 1 ثمرة بصل متوسطة.

القرفة: 1 ملعقة صغيرة قرفة.

الجنزبيل البودرة: نصف ملعقة صغيرة جنزبيل بودرة.

البهارات المشكلة: نصف ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

جوزة الطيب: ربع ملعقة صغيرة بشر جوزة الطيب.

الفلفل الاسود: 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

الثوم: 2 فص ثوم مهروس.

دبس الرمان: 1 ملعقة دبس رمان.

ملح : حسب الرغبة.

صنوبر او لوز محمر.

السمن: نصف كوب سمن سائح.

الشوربة: 4 كوب شوربة ساخنة.

طريقة عمل الرقاق الطري في عيد الأضحى 2024

خطوات تحضير الرقاق الطري

الخطوة الأولى:

نقوم باشعال النار و نضع فى الأناء 2 ملعقة سمن أو زيت، نضيف بوضع بصلة مقطعة قطع صغيرة ونقلب.

الخطوة الثانية:

نضيف 2 فص ثوم مهروسين و نقلب ثم نضع اللحمة المفرومة و معها جميع البهارات و نقلب.

الخطوة الثالثة:

نرش الملح و دبس الرمان و صنوبر او لوز محمر و نقلب.

الخطوة الرابعة:

نقوم بوضع الرقاق فى الشوربة و نرسهم فى الصينية ونضع بين كل طبقة و طبقة سمن.

الخطوة الخامسة:

نضع خمسة طبقات رقاق ثم نضع اللحمة المفرومة و نغطى ب الأوراق الخمسة الباقية وكذلك بين كل طبقة و طبقة نضع سمن.

الخطوة السادسة:

نقوم بقطع الأطراف الزئدة عن الصينية ونقوم بتقطيعها مربعات او مثلثات حسب الرغبة ثم نخبزها في الفرن على درجة 200 حتى يحمر الوجه.