الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادا لموسم الحج.. حلقة خاصة لـ"مانشيت" من داخل الأراضي المقدسة

برنامج «مانشيت»
برنامج «مانشيت»

يعرض برنامج «مانشيت» للإعلامي جابر القرموطي، على قناة cbc اليوم الخميس، تقريرا يسلط الضوء على  الجهود السعودية في رعاية الحجاج.

ويعد التقرير جولة توثيقية لبرنامج "مانشيت" بالأراضي المقدسة لرصد الاستعدادات السعودية الضخمة لموسم الحج 2024، ويعرض خدمات المملكة المميزة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تأمين وسلامة وراحة الحجاج، حيث توفر السعودية هذا العام منظومة متكاملة من الخدمات المميزة لتسهيل مناسك الحج 1445 هـ.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على مؤتمر قيادة قوات أمن الحج لاستعراض الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم الحج هذا العام، حيث أكد الأمن العام السعودي أن أمن الحجيج والأراضي المقدسة خط أحمر وهناك قوات تدخل سريع لتأمين وسلامة الحجاج.

وفي مكة المكرمة التقى برنامج "مانشيت" مع فضيلة الشيخ د. شوقي علام مفتي الديار المصرية الذي أشاد بالجهود السعودية في تيسير شعائر الحج، ويسلط "مانشيت" الضوء على جاهزية شركة الزمازمة لسُقيا ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة، "فضلا عن رصد آراء البعثة الإعلامية المصرية والعربية في استعدادات وجهود المملكة العربية السعودية لموسم الحج هذا العام.

يذكر أن برنامج "مانشيت" يعرض على قناة cbc يومي الخميس والجمعة الساعة السابعة مساء، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي إبراهيم الطيب، وإخراج أشرف طاهر.
 

مانشيت جابر القرموطي cbc موسم الحج 2024 الذكاء الاصطناعي برنامج مانشيت

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