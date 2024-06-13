الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلى أين تتجه الأوضاع فى ظل التصعيد الإسرائيلى على جبهة لبنان؟

غزة
غزة

كشف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، سيناريوهات الحرب الإسرائيلية على غزة، بالتزامن مع التصعيد المتواصل على الجبهة اللبنانية.

وقال "فارس" خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، إن هناك تعنتا إسرائيليا واضحا لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار، مما يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية، ويُهدد باتساع رقعة الصراع في ظل التصعيد على الجبهة اللبنانية.

وتابع: "اليوم نشهد أكبر هجوم لحزب الله على القواعد العسكرية الإسرائيلية، ما يعني أنه لم يعد هناك التزام بقواعد الاشتباك السابقة، وأصبحت الأمور تتسارع في ظل الهجمات الممنهجة، التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد قيادات حزب الله".

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن حكومة نتنياهو أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على أمن إسرائيل نفسها، وليس أمن المنطقة فقط.

وواصل: "إيران ستواجه إسرائيل حتما في حال استمرار التصعيد بجبهة جنوب لبنان،  وفي هذه الحالة ستراهن إسرائيل على أمريكا في هذه الحرب التي تدفع بها في المنطقة، وهو مايريده اليمين المتطرف في إسرائيل لتحقيق مصالحه".

لبنان إسرائيل الصراع إيران الحرب الإسرائيلية

مواد متعلقة

الخولى لـ"الشاهد": أصبت بجلطة بالمخ يوم خطاب الشرعية لـ"مرسى"

الخولى لـ"الشاهد": الإخوان وضعوا مسمارًا فى نعشهم حين حاولوا تحصين قرارات محمد مرسى

الخولى لـ"الشاهد": لم نر شهيدًا واحدًا للإخوان فى أحداث يناير

إيهاب الخولى لـ"الشاهد": بكيت يوم حضور "قتلة" السادات لاحتفالات نصر أكتوبر بعهد مرسى

"المواجهة الشاملة".. التجربة المصرية فى تفكيك التنظيمات المتطرفة

داليا عبدالرحيم تكشف تفاصيل ظاهرة الذئاب المنفردة وتأثيراتها على الدول

نتائج أولية: اليمين والاشتراكيون والليبراليون يحتفظون بأغلبية في البرلمان الأوروبي

باحث في شئون الحركات المتطرفة: الذئاب المنفردة الأخطر والتوصل إليها صعب

الأكثر قراءة

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

تجديد حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

نقل رئيس قطاعات الشئون التجارية بكهرباء جنوب القاهرة

"الزراعة" تنفى.. أول رد على قطع الأشجار بحديقة حيوان الجيزة

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل