محلل سياسى: إسرائيل تحاول تدمير مخيم جنين بالكامل

قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تدمير أقصى ما يمكن من بنى تحتية في مدينة جنين ومخيم جنين تحديدًا منذ صباح هذا اليوم لتحميل أعباء جديدة على المواطنين الفلسطينيين الذين يشكلون الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية في هذه المدينة والمخيم.

وأضاف حرب، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عمليات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة من أجل القيام بذلك، ومن خلال عمليات تدمير سواء للبنية التحتية وتدمير بعض المركبات وبعض المنازل حتى يجعل الاحتلال الإسرائيلي أن الأثمان مرتفعة لدى المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي ترتدع أو تمنع إمكانية استمرار الحاضنة الشعبية أو استمرار المجموعات المسلحة.

وتابع: “صباح اليوم اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والدة أحد المطاردين للضغط عليه من أجل تسليم نفسه، مؤكدًا أن هذه وسائل تستخدمها الحكومة الإسرائيلية للعقوبات أو لفرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم بغض النظر عن مكانتهم أو دورهم في مقاومة أو عدم المقاومة، لذلك هي تستهدف كل فلسطيني وكل سكان مدينة جنين ومخيمها اليوم”.