الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محلل سياسى: إسرائيل تحاول تدمير مخيم جنين بالكامل

مخيم جنين
مخيم جنين

قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تدمير أقصى ما يمكن من بنى تحتية في مدينة جنين ومخيم جنين تحديدًا منذ صباح هذا اليوم لتحميل أعباء جديدة على المواطنين الفلسطينيين الذين يشكلون الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية في هذه المدينة والمخيم.

وأضاف حرب، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عمليات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة من أجل القيام بذلك، ومن خلال عمليات تدمير سواء للبنية التحتية وتدمير بعض المركبات وبعض المنازل حتى يجعل الاحتلال الإسرائيلي أن الأثمان مرتفعة لدى المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي ترتدع أو تمنع إمكانية استمرار الحاضنة الشعبية أو استمرار المجموعات المسلحة. 

وتابع: “صباح اليوم اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والدة أحد المطاردين للضغط عليه من أجل تسليم نفسه، مؤكدًا أن هذه وسائل تستخدمها الحكومة الإسرائيلية للعقوبات أو لفرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم بغض النظر عن مكانتهم أو دورهم في مقاومة أو عدم المقاومة، لذلك هي تستهدف كل فلسطيني وكل سكان مدينة جنين ومخيمها اليوم”.

القاهرة الإخبارية منتصف النهار الاحتلال تدمير جنين الحاضنة الشعبية

مواد متعلقة

الخارجية الروسية: فرنسا أصبحت أكثر انخراطًا فى الصراع الأوكرانى

الأمم المتحدة: أكثر من نصف الأراضى الزراعية فى غزة دمرت بسبب الحرب

القاهرة الإخبارية: حزب الله شنّ هجومًا بالصواريخ والمسيرات على 6 مواقع عسكرية إسرائيلية

رويترز: حزب الله شن أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على إسرائيل منذ بداية الحرب

المقاومة بجنين تتحدى الاحتلال.. مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد تطور الأوضاع بالضفة

هيئة دعم فلسطين: حوالى 15 ألف مفقود تحت الركام فى غزة والدفاع المدنى عاجز عن إخلائهم

القاهرة الإخبارية: مصر تواصل جهودها فى إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

الخزانة الأمريكية: مصادرة الأرصدة الروسية أمر قانونى

الأكثر قراءة

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

تجديد حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

نقل رئيس قطاعات الشئون التجارية بكهرباء جنوب القاهرة

"الزراعة" تنفى.. أول رد على قطع الأشجار بحديقة حيوان الجيزة

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل