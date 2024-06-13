الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أضحية باسم أشرف مصيلحى.. منال الصيفى توجه رسالة شكر لـ منة شلبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجهت المخرجة منال الصيفى الشكر للنجمة منة شلبى، بعدما قامت بشراء أضحية باسم زوجها الفنان الراحل أشرف مصيلحي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك 2024.

وغَيّب الموت الفنان الراحل بعد صراع طويل مع سرطان المخ، حيث كان يمكث في ساعاته الأخيرة في منزله يتلقى العلاج وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وشُيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد من الفنانين كان أبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا والفنانة إلهام شاهين والفنان يوسف الشريف والفنانة لبلبة وماجد المصرى، وميريت عمر الحريرى وماجدة زكي والمخرج علي إدريس وزوجته الكاتبة زينب عزيز وأمل رزق والمنتج جابي خورى وأسامة منير وأحمد سعيد عبدالغني وخالد جلال ومنال سلامة ويوسف الشريف وسلوى محمد علي ومحسن بغدادى ويسرا اللوزي ودينا فؤاد.

المخرجة منال الصيفي منال الصيفى الفنان الراحل اشرف مصيلحي عيد الأضحى المبارك 2024 عيد الأضحى

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