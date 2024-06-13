شديد الحرارة.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الجمعة (صور)

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الجمعة والسبت، ليسود طقس غدًا وبعد غدٍ شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

ويسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 43 درجة مئوية في الظل، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 47 درجة مئوية نهارا.

حالة البحر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الجمعة 14 يونيو 2024 تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 44 درجة في الظل، وذروة هذه الموجة من الخميس إلى السبت لتنخفض درجات الحرارة من الأحد، وتكون بمعدل (3-4) درجات، وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة.

أجواء شديدة الحرارة

تشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس معتدل ليلًا، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد بلوغ درجات الحرارة ذروتها بدءًا من يوم عرفة أي يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أنَّها تعدّ ذروة الموجة الحارة الطويلة التي تتعرض لها البلاد، حيثُ يصل متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى لنحو 43 درجة مئوية، وعلى الصعيد وسيناء تتجاوز حاجز الـ48 درجة مئوية.

موعد انكسار الموجة الحارة

لفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى موعد انكسار الموجة الشديدة الحرارة، والتي تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى، والذي يوافق يوم الإثنين 17 يونيو 2024.