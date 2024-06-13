أول أيام العيد.. عبير صبري ومجد القاسم في"واحد من الناس" على الحياة

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة عبير صبري والتي قدمت العديد من الأدوار الفنية المتميزة، وشقيقتها مروة صبري مقدمة برامج، في حلقة فنية خاصة في سهرة أول أيام العيد في العاشرة من مساء ببرنامج "واحد من الناس"على شاشة قناة الحياة.

ويتناول اللقاء كشف العديد من الاسرار حول الحياة الخاصة والأسرية لهما وعلاقتهما ببعض وعلاقتهما بالوالدين.

كما تتناول الحلقة الحديث عن أول عيدية ومقدارها، وتكشف عبر صبري خلال الحلقة عن السبب في ابتعاد اختها عن الفن، وأمنيتها في تقديم شخصية داليدا.

كما يستضيف الليثي في الجزء الثاني من الحلقة المطرب مجد القاسم والذي يشدو بباقة من اجمل اغانيه واغاني العيد ، ويكشف خلال الحلقة عن بدايته الفنية واحترافه الغناء وتركه لسوريا والمحئ للقاهرة.

كما يكشف عن أهم الأعمال الفنية والغنائية في مسيرته ، و اهم ذكريات عيد الأضحى معه سواء فى مصر او سوريا، يذاع برنامج "واحد من الناس" في سهرة يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى بقناة الحياة.