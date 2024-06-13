وزير الشئون الإسلامية السعودى: أمن ضيوف الرحمن أمانة فى أعناقنا

شدد وزيرالشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أنه لا مكان لمن يريد العبث بأمن الحجاج أو الإضرار بهم..قائلًا: "إن أمن ضيوف الرحمن أمانة في أعناق القائمين على تنظيم موسم الحج".

وأكد آل الشيخ، خلال تفقده الحجاج الفلسطينيين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، على أن القيادة السعودية تعمل على خدمة الإسلام، كما أن المسئولين بالمملكة يستشعرون المسئولية أمام الله بما يقومون به من تنظيم للحج وما ينفذونه من أعمال جبارة تتمثل في تهيئة وسائل النقل والراحة والخدمات اللوجستية لضيوف الرحمن للتسهيل عليهم في أداء نسكهم..منوهًا بأن المملكة العربية السعودية تقوم بخدمة بيت الله الحرام والمسجد النبوي وتحرص على المشاعر المقدسة باعتبار ذلك وجهًا من أوجه التقرب لله عز وجل.



وقال وزيرالشئون الإسلامية السعودي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط،: "إن المملكة العربية السعودية تعمل على دراسة كل جديد سنويًا من أجل تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن"..مؤكدًا حرص المملكة الدائم على تطوير جميع المرافق والاحتياجات التي تمكن الزائر والمعتمر والحاج من أداء نسكهم في طمأنينة وسلام ويسر.

وأشار إلى أنه لا تهاون مع من يخالف التعليمات الخاصة بالسلطات السعودية فيما يتعلق بأداء فريضة الحج، حيث لا حج بدون ترخيص..لافتا إلى الفتاوى الصادرة من هيئة كبار العلماء بهذا الشأن والتي تفيد بمخالفة من يسعى للحج بدون ترخيص..مؤكدًا أن هناك سعيًا دائمًا لضبط أمن الحج من خلال الترخيص وأنه لن يتم القبول بأي مظهر من مظاهر الفوضى.



وفيما يتعلق باستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج الفلسطينيين..قال وزيرالشئون الإسلامية السعودي: "إن المملكة حريصة منذ بداية القضية الفلسطينية على دعم الشعب الفلسطيني وترغب في عودة الحق المسلوب له وأن ينعم بحقه في دولته المستقلة"..مؤكدًا أن استضافة المملكة لعدد 2000 من أبناء فلسطين يعد دليلًا على ما في قلوب القيادة السعودية من محبة متأصلة واستشعار بالمسئولية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.