الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الشئون الإسلامية السعودى: أمن ضيوف الرحمن أمانة فى أعناقنا

الحج
الحج

 شدد وزيرالشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أنه لا مكان لمن يريد العبث بأمن الحجاج أو الإضرار بهم..قائلًا: "إن أمن ضيوف الرحمن أمانة في أعناق القائمين على تنظيم موسم الحج".
وأكد آل الشيخ، خلال تفقده الحجاج الفلسطينيين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، على أن القيادة السعودية تعمل على خدمة الإسلام، كما أن المسئولين بالمملكة يستشعرون المسئولية أمام الله بما يقومون به من تنظيم للحج وما ينفذونه من أعمال جبارة تتمثل في تهيئة وسائل النقل والراحة والخدمات اللوجستية لضيوف الرحمن للتسهيل عليهم في أداء نسكهم..منوهًا بأن المملكة العربية السعودية تقوم بخدمة بيت الله الحرام والمسجد النبوي وتحرص على المشاعر المقدسة باعتبار ذلك وجهًا من أوجه التقرب لله عز وجل.

 

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج

 


وقال وزيرالشئون الإسلامية السعودي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط،: "إن المملكة العربية السعودية تعمل على دراسة كل جديد سنويًا من أجل تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن"..مؤكدًا حرص المملكة الدائم على تطوير جميع المرافق والاحتياجات التي تمكن الزائر والمعتمر والحاج من أداء نسكهم في طمأنينة وسلام ويسر.
وأشار إلى أنه لا تهاون مع من يخالف التعليمات الخاصة بالسلطات السعودية فيما يتعلق بأداء فريضة الحج، حيث لا حج بدون ترخيص..لافتا إلى الفتاوى الصادرة من هيئة كبار العلماء بهذا الشأن والتي تفيد بمخالفة من يسعى للحج بدون ترخيص..مؤكدًا أن هناك سعيًا دائمًا لضبط أمن الحج من خلال الترخيص وأنه لن يتم القبول بأي مظهر من مظاهر الفوضى.

 

txt

أرقام التواصل مع البعثة المصرية الطبية في الحج


وفيما يتعلق باستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج الفلسطينيين..قال وزيرالشئون الإسلامية السعودي: "إن المملكة حريصة منذ بداية القضية الفلسطينية على دعم الشعب الفلسطيني وترغب في عودة الحق المسلوب له وأن ينعم بحقه في دولته المستقلة"..مؤكدًا أن استضافة المملكة لعدد 2000 من أبناء فلسطين يعد دليلًا على ما في قلوب القيادة السعودية من محبة متأصلة واستشعار بالمسئولية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وزيرالشؤون الإسلامية عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ضيوف الرحمن الحجاج الفلسطينيين خادم الحرمين الشريفين

مواد متعلقة

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

"الحج بدون تصريح".. عقوبات سعودية بحق المخالفين لضوابط المناسك

«الدستور» تكشف استعدادات الوزارات والجهات المعنية لانطلاق موسم الحج 2024

هل طواف القدوم من أركان الحج؟

الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: خدمات مميزة تقدم لأول مرة لحجاج القرعة.. وسفر أول فوج الأربعاء

بدء التجهيز للتعاون بين دار الإفتاء والسياحة لتوعية الحجاج

السعودية تدعو ضيوف الرحمن للاستعداد المبكر لرحلة حج ميسّرة

مذكرة تفاهم مشتركة بين السياحة ودار الإفتاء لتنسيق توعية ضيوف الرحمن

الأكثر قراءة

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

تجديد حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

نقل رئيس قطاعات الشئون التجارية بكهرباء جنوب القاهرة

"الزراعة" تنفى.. أول رد على قطع الأشجار بحديقة حيوان الجيزة

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل