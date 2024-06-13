بعد توصيات مجلس الشيوخ.. كيف يمكن توطين الصناعة المحلية؟

تواصل الدولة جهودها لتنفيذ مخطط توطين الصناعة المحلية؛ من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وعدم الاعتماد على العملة الصعبة؛ عبر تذليل الصعاب أمام وجود منتجات محلية الصنع، سواء غذائية أو زراعية وغيرها حتى لا يتم الاعتماد على المنتجات المستوردة بشكل دائم.

واعتمدت استراتيجية الحكومة على توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على المشروعات التي تخرج منتجات محلية الصنع، وتوفير التمويل الميسر لها، حتى تستطيع تلك الصناعات منافسة المنتجات المستوردة.

توطين الصناعة المحلية

واتساقًا مع ذلك، أعلن مجلس الشيوخ حزمة من التوصيات الهامة في مجال توطين الصناعة، منها استمرار سياسة توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية لأنه سيمكن من مواجهة التحديات الخارجية الناتجة عن التوسع في استيراد السلع المصنعة ونصف المصنعة.

ونوه إلى ضرورة الاستمرار في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل الميسر من خلال دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكذلك توفير الحوافز الميسرة للعمل كافة، ومساعدة القائمين عليها وإتاحة فرص التسويق فى الداخل والخارج من خلال تيسير إقامة المعارض محليًا ودوليًا لعرض منتجاتهم المتميزة.

خبيرة اقتصادية: «الإنتاج المحلي يزيل الهيمنة الدولارية»

الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، تقول إن الإنتاج المحلي مهم في تلك الفترة، حتى وإن كانت منتجات شبيهة للأجنبية، إلا إنها ستكون ذات عائد جيد على الاقتصاد المحلي.

وترى أن حل الأزمة الاقتصادية الحالية في توطين الصناعة المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل زيادة العمالة المصرية والقضاء على البطالة، بسبب تشغيل الشباب المصري في تلك المشروعات وخطوط إنتاج السلع المحلية.

وتقول لـ"الدستور": "حين يكون هناك إنتاج مصري سيوفر ذلك عملية الاستيراد من الخارج، والتي بدورها توفر التدفقات الدولارية من خزينة الدولة، ويساهم في خفض أسعار السلع بشكل عام، لأن الاستيراد من الخارج يزيد من معدل التضخم".

استطاعت الحكومة خفض إجمالي قيمة الواردات بنسبة 13.5% لتنخفض القيمة الإجمالية إلى نحو 83.2 مليار دولار، مقابل نحو 96.2 مليار دولار خلال العام 2022، بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار.

توضح: "الاستيراد من الخارج يزيد من معدل التضخم والإنتاج المحلي يخفض معدل الأسعار والتضخم؛ لأنه يفيد في توفير العملة الصعبة، ويقلل فاتورة الاستيراد بالتبعية، وحين يتم توفير أكبر قدر من العملة سيؤدي إلى زيادة المعروض من السلع وانخفاض في سعر الصرف الأجنبي".

تفسر الملاح ذلك: "الإنتاج المحلي يزيد من المعروض، وفي أي سلعة يزيد المعروض تنخفض قيمة العملة وسعر الصرف، لأن الطلب على الدولار يكون من قبل المستوردين، لكن في حال غلق عملية الاستيراد".

تختتم: "الإنتاج المحلي يمثل في مضمونه ضربة قوية للدولار، لأنه يفكك من الهيمنة الدولارية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي وأغلب دول العالم".