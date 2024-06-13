الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع طلبات إعانة البطالة فى أمريكا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة لأعلى مستوى في 10 أشهر الأسبوع الماضي، في إشارة على تراجع قوة سوق العمل.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بنحو 13 ألفا إلى 242 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من يونيو، وذلك وفقا للبيانات المعدلة على أساس موسمي، مسجلة أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز 225 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وارتفع معدل البطالة إلى مستوى لا يزال منخفضا نسبيا عند أربعة بالمئة في مايو للمرة الأولى منذ يناير 2022، في حين تباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير في الربع الأول.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة القياسي في نطاق 5.25-5.50 بالمئة، وهو المستوى الثابت منذ يوليو الماضي.

وأجل مسئولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدء تخفيضات أسعار الفائدة ربما إلى أواخر ديسمبر، مع توقع صناع السياسات خفضًا واحدًا بمقدار ربع نقطة مئوية فقط لهذا العام.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين: مجموعة واسعة من المؤشرات تشير إلى أن الظروف في سوق العمل عادت إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وهي ضعيفة نسبيا ولكنها مقلقة.

الأمريكيين بطالة إعانة بطالة سوق العمل وزارة العمل الأمريكية

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