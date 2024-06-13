"إكسترا نيوز": عودة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

كشف مراسل قناة "إكسترا نيوز" محمد عادل تطورات الأوضاع في معبر رفح البري.

وأفاد مراسل "إكسترا نيوز" بعودة عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من جديد عبر معبر كرم أبوسالم بعدما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي دون دخول أي مساعدات نهائيًا إلى الجانب الفلسطيني في إطار التعنت والتعسف الإسرائيلي تجاه دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف: "دخلت اليوم حوالي 182 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت معبر كرم أبوسالم واتجهت إلى الأراضي الفلسطينية من بينهم 12 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمراتب عادت مرة أخرى دون تفريغ الحمولة؛ بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "12 شاحنة محملة بالوقود بين السولار والغاز عبرت معبر كرم أبوسالم، شاحنات الغاز أفرغت حمولتها في الجانب الآخر، بينما عادت شاحنات السولار دون أن تفرغ حمولتها".