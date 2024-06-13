الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق الثانوية العامة 2024 في الإسكندرية

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة بالإسكندرية

تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية، هو محل البحث خلال الفترة الحالية، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميًا وظهورها على موقع مديرية التربية والتعليم في 2 يونيو الجاري، حيث ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم إعلان تنسيق الثانوية العامة لالتحاق ابنائهم بالمرحلة الثانوية، والتي يأمل الكثير من الطلاب بالألتحاق بها وهو ما يحدده التنسيق في كل محافظة بحسب نسب النجاح المعلنة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، التنسيق المتوقع للصف الأول الثانوي، حيث ينتظر طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، موعد تنسيق الصف الأول الثانوي الإسكندرية 2024، حيث اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث أعلن أن نسبة النجاح هذا العام تخطت العام الماضي بنسبة نجاح أعلى 3%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الاعدادية الدور الأول 86.2%،  العام الماضي، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية  104146 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100257 طالب وطالبة.

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تنسيق الثانوية العامة بالإسكندرية

ينتظر أولياء الأمور والطلاب بترقب شديد تنسيق الثانوية العامة 2024 الاسكندرية، والتي من المتوقع أن تتخطى ال200 درجة في المرحلة الأولى، حيث حيث جاءت المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة العام الماضي 225درجة، ومع ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي في الشهادة الاعدادية من المتوقع أن يرتفع التنسيق بالمرحلة الأولى.

موعد تنسيق الثانوية العامة بالإسكندرية
من المتوقع إعلان تنسيق الثانوية العامة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، عقب انتهاء تلقي التظلمات على نتيجة الشهادة الاعدادية.
وأوضح  الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية بدأ التقديم لها إعتبارًا من 4 يونيو 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

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