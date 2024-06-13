الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة تنسيق الشراكة العربية - الإفريقية تعقد اجتماعها العشرين على مستوى كبار المسئولين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عُقد بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، اليوم الخميس، الاجتماع العشرون للجنة تنسيق الشراكة العربية- الإفريقية على مستوى كبار المسئولين برئاسة السفيرة فاطمة الظاعن ممثل مملكة البحرين رئيس الجانب العربي، والسفير يوسف المندوها رئيس الجانب الإفريقي، فيما ترأس وفد الأمانة العامة للجامعة العربية السفير وليد شلتاغ رئيس بعثة الجامعة بأديس أبابا، وبحضور القطاعات المعنية في كلا المنظمتين.

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وتطرق الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، إلى مناقشة تنفيذ توصيات القمة العربية- الإفريقية الرابعة المنعقدة بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية عام 2016، ومتابعة كافة أنشطة التعاون العربي- الإفريقي المشتركة ومتابعة التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية - الإفريقية الخامسة، والمقرر عقدها في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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كما استعرض الاجتماع مخرجات الاجتماع الثاني للآلية الثلاثية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي؛ لدعم القضية الفلسطينية المنعقد بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي أمس الأربعاء.
وأوصى الاجتماع لجنة تنسيق الشراكة العربية- الإفريقية بعقد الاجتماع القادم في شهر أكتوبر من العام الجاري بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.
وأكد الجانبان العربي والإفريقي على أهمية المضي قُدمًا في تنفيذ التوصيات الصادرة عن أعمال هذا الاجتماع ورفعها إلى الأجهزة والجهات المعنية في كلتا المنظمتين.

مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي أديس أبابا الشراكة العربية- الإفريقية برئاسة السفيرة فاطمة الظاعن ممثل مملكة البحرين رئيس الجانب العربي السفير يوسف المندوها الافريقي

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