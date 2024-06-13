الخميس 13 يونيو 2024
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عبارات مكتوبة.. رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 مكتوبة بالفصحى والعامية

عيد الأضحى
عيد الأضحى

تصدرت رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 المكتوبة وصور التهنئة بالعيد الكبير 2024 قائمة مؤشرات بحث جوجل في مصر خلال الأيام الجارية، تزامنا مع قدوم مناسبة عيد الأضحى المبارك 1445 يوم الأحد المقبل، وحرص المصريين على تبادل التهاني والمعايدات ضمن طقوس الاحتفالات السنوية.

تهنئة عيد الأضحى 2024

تتباين رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 ما بين عبارات اللغة العربية الفصحى وأخرى عامية، وما بين أبيات الشعر والنثر والسجع والدعاء، وتتباين معها رغبات الأشخاص في طريقة تقديم التهنئة والمعايدة وفقا لطبيعة العلاقة مع الآخرين.

وتقدم "الدستور" مزيجا من عبارات رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 المكتوبة بالفصحى والعامية في هذا التقرير لإرسالها للأهل والأصدقاء وزملاء العمل.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024

  • كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية.
  • تقبل الله منكم صالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله.
  • أسأل الله أن يجعل عيدكم مباركًا سعيدًا، وأن يملأه بالخير والبركات.
  • عيدكم مبارك، عساكم من عواده، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
  • كل عيد وأنتم بخير وصحة وسعادة، عيد أضحى مبارك.
  • أمانينا لكم بعيد أضحى مبارك مليء بالفرح والبهجة، تقبل الله طاعاتكم.
  • بارك الله فيكم وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير.
  • عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وأسعد.

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عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 قصيرة

  • نسأل الله أن يعيده عليكم بالأمن والإيمان، عيد أضحى مبارك.
  • عيد أضحى سعيد، كل عام وأنتم أقرب إلى الله وأسعد.
  • أقول لكل أحبتي واصدقائي كل عام وانتم إلى الله أقرب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
  • مرّ عام ونحن بخير، فأهلًا بعام جديد ونتمنى أن ننهيه وجميعنا بخير.
  • نتقدم إليكم أحبتي بأسمى آيات التبريكات بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.
  • العيد فرحة للقاء الأحبة والأصدقاء كل عام وأنتم خير الصحبة.
  • كل عام وانتم بخير، عيد أضحى سعيد عليكم جميعا.

دعاء تهنئة عيد الأضحى 2024 

  • كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وبلغنا رمضان القادم على خير.
  • أسأل الله أن يجعل عيدكم مباركًا سعيدًا، وأن يمنّ عليكم بالصحة والعافية وطول العمر.
  • عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وأسعد، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا لخدمة دينه.
  • اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، عيد أضحى مبارك، نسأل الله أن يحفظكم وأن يرزقكم من خيره.
  • كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، عيد أضحى مبارك، بارك الله فيكم وعيدكم مبارك.

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