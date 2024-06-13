دراسة حديثة: أسطورة توائم المايا ربما أثرت على تضحيات الأطفال

أظهرت دراسة حديثة ان التحليل الجيني للهياكل العظمية لـ 64 طفلًا رضيعًا، يُعتقد أنه تم التضحية بهم في مدينة تشيتشن إيتزا القديمة في المايا منذ أكثر من ألف عام، الضوء على الدور الرمزي الذي لعبه التوائم في أساطير وطقوس حضارتهم.

رفات أكثر من 100 طفل تشولتون تحت الارض

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، انه في عام 1967، تم العثور على رفات أكثر من 100 طفل في تشولتون، أو صهريج تحت الأرض، بالقرب من المجرى المقدس في المركز الاحتفالي لمدينة ما قبل كولومبوس، والتي كانت واحدة من أكبر مستوطنات المايا وأكثرها تأثيرًا بين عامي 600 و600 ميلادي. 1000.

وأثبتت دراسة أجريت على 64 طفلًا أن معظمهم دُفنوا في تشولتون في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك بين عامي 500 و900 بعد الميلاد.

وأظهر اختبار الحمض النووي أن جميع الأفراد الذين تم تحليلهم كانوا من الذكور، وأن العديد منهم كانوا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا، بما في ذلك زوجين من أحاديات الزيجوت توأمان.

وتشير التقديرات إلى أن أعمار معظمهم تتراوح بين ثلاث وست سنوات.

موقع التشولتون - المتصل بكهف صغير تحت الأرض - دفع الخبراء إلى التكهن بأنه كان مكان دفن الأطفال الذين تم التضحية بهم لدعم دورات زراعة الذرة، أو تم تقديمهم كقرابين لتشاك، إله المطر في المايا.

ويظهر التوائم بشكل بارز في أساطير المايا وتعد التضحية بالتوأم موضوعًا رئيسيًا في بوبول فوه، الكتاب المقدس لسكان كيتش الأصليين، أحد شعوب المايا.

وكتب الباحثون في مجلة Nature: "في Popol Vuh، ينزل التوأم Hun Hunahpu وVucub Hunahpu إلى العالم السفلي ويتم التضحية بهما من قبل الآلهة بعد الهزيمة في لعبة كرة".

ويتم بعد ذلك تعليق رأس هون هوناهبو في شجرة كالاباش، حيث يحمل عذراء تلد مجموعة ثانية من التوائم، هوناهبو وإكسبالانك. هؤلاء التوأم، المعروفون باسم التوأم البطل، يواصلون الانتقام لوالدهم وعمه من خلال الخضوع لدورات متكررة من التضحية والقيامة للتغلب على آلهة العالم السفلي.

وبالنظر إلى أن الهياكل الجوفية كانت تعتبر مداخل للعالم السفلي، يضيف الباحثون، "إن التضحيات التوأم والأقارب داخل تشولتون في تشيتشن إيتزا قد تذكر الطقوس التي تنطوي على التوائم البطل".