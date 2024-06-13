الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارًا.. والعظمى فى القاهرة 43

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء، شديد الحرارة نهارا على أغلب الانحاء، حارا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون ليلا وفى الصباح الباكر مائلا للحرارة على أغلب الأنحاء معتدلا على السواحل الشمالية.
وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من المتر ونصف إلى المترين واتجاه الرياح شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر فستكون خفيفة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر 
 

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 43 28
العاصمة الإدارية 43 27 
6 أكتوبر 44 27 
بنها 42 27 
دمنهور 39 26 
وادى النطرون 40 27 
كفر الشيخ 41 27 
المنصورة 42 27 
الزقازيق 43 28 
شبين الكوم 42 27 
طنطا 42 27 
دمياط 35 25 
بورسعيد 35 26 
الإسماعيلية 44 27
السويس 44 27
العريش 35 23 
رفح 34 22 
رأس سدر 40 27 
نخل 40 18 
كاترين 35 17 
الطور 38 26 
طابا 41 27 
شرم الشيخ 44 31 
الإسكندرية 36 24 
العلمين 35 24 
مطروح 36 23 
السلوم 38 25 
سيوة 45 25 
رأس غارب 42 29 
الغردقة 43 30 
سفاجا 44 31 
مرسى علم 44 30 
شلاتين 40 29 
حلايب 36 28 
أبورماد 39 27 
رأس حدربة 38 28 
الفيوم 44 27 
بني سويف 44 27 
المنيا 45 29 
أسيوط 45 28 
سوهاج 46 29 
قنا 47 30 
الأقصر 47 30 
أسوان 47 31 
الوادى الجديد 44 28 
أبوسمبل 45 29 

 

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"الأرصاد": اليوم ذروة الموجة الحارة والقاهرة تسجل 40 درجة



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: 

العظمى الصغرى
مكة 42 29 
المدينة 45 30 
الرياض 44 29 
المنامة 42 33 
أبوظبى 41 30 
الدوحة 45 33 
الكويت 47 32 
دمشق 42 24 
بيروت 31 26 
عمان 39 25 
القدس 38 24 
غزة 32 25 
بغداد 47 31 
مسقط 38 33 
صنعاء 30 15 
الخرطوم 41 29 
طرابلس 28 21 
تونس 29 20 
الجزائر 28 23 
الرباط 25 17 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 34 17 
إسطنبول 32 20 
إسلام آباد 42 26 
نيودلهى 43 32 
جاكرتا 32 24 
بكين 34 21 
كوالالمبور 34 25 
طوكيو 32 22 
أثينا 35 23 
روما 27 14 
باريس 21 12 
مدريد 29 15 
برلين 20 13 
لندن 18 11 
مونتريال 25 12 
موسكو 23 14 
نيويورك 31 18 
واشنطن 34 18 
نواكشوط 40 24 
أديس أبابا 25 13

هيئة الأرصاد الجوية طقس الغد الأربعاء شديد الحرارة السواحل الشمالية الشرقية مناطق من القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الغربية

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