الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

29 يوليو.. أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة النصب

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

حددت  محكمة استئناف القاهرة جلسة 29 يوليو المقبل لمحاكمة البلوجر هدير عاطف، وطليقها المتهم الأول في القضية ويدعى بلال، وشقيقته هاجر وزوجها تامر، أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة النصب والاحتيال وتلقي الأموال من المواطنين لتشغيلها.

 إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال وشقيقه تامر وزوجة شقيقة هاجر، للمحكمة الاقتصادية، في القضية 14 لسنة 2024 جنايات الاقتصادية التجمع الخامس، والمقيدة برقم 17 لسنة 2024، كلي اقتصادي القاهرة الجديدة، والمقيدة جنايات شئون اقتصادية، وبرقم 1534 لسنة 2023 حصر وارد مالية.

وكشف أمر إحالة البلوجر هدير عاطف للمحكمة الاقتصادية، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة بلال محمود فاروق، بدون عمل، وهدير عاطف تعمل بلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتامر عادل خيري بدون عمل، وهاجر محمود فاروق، بأنهم في غضون عام 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس، حال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، والمرخص لها تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد بالهيئة العامة للرقابة المالية، دعوا الجمهور عن طريق الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها في أنشطة العقارات والسيارات والعملات المشفرة على النحو المبين بالتحقيقات.

البلوجر هدير عاطف بلال تاجر جنايات شئون اقتصادية أمر إحالة

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