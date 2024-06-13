ايام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2024/1445 ويقوم الكثير من الناس بذبح الأضاحي تقربا لله عز وجل ويتساءل الكثير عن طريقة ذبح الأضحية على الطريقة الشرعية الإسلامية.

ولذا يستعرض الدستور في التقرير التالي طريقة ذبح الخروف على الطريقة الشرعية الإسلامية حسب ما أوضحته قبل ذلك دار الإفتاء المصرية.

طريقة ذبح الخروف في عيد الأضحى المبارك 2024

تجهيز الخروف للذبح

يوجد بعض التوصيات التي يُنصح بها لتجهيز الخروف للذبح، وهي كالآتي:

- عدم تقديم الطعام للخروف قبل ذبحه لمدة 12 ساعة، وتقديم الماء بدلًا منه، وذلك لتسهيل عملية السلخ.

- الحرص على عدم إجهاد الخروف قبل الذبح، وعدم جره بعنف إلى مكان الذبح.

- تجنب شحذ السكين أمام الخروف، لعدم إخافته وتسهيل السيطرة عليه عند الذبح.

- اختيار مكان مناسب للذبح ويكون جاهزًا ومهيأ للذبح والسلخ، ونظيف وجيد التهوية.

- تجهيز الماء اللازم أثناء الذبح، ويكون ماء جارٍ لصرف الدماء قبل أن تجف ويصعب إزالتها.

أدوات ذبح الخروف

يجب قبل أن نبدأ بذبح الخروف يجب التأكد من التالي:

- الذبح بآلة حادة جدا كالسكين.

- تحضير أدوات الذبح والسلخ جميها مثل سكين الذبح، وسكين السلخ، وحبل، وعصا، وخطاف، ومنفاخ.

- تعقيم أدوات الذبح عن طريق غلي الماء ووضع الأدوات بها من 20-25 دقيقة.

طريقة الذبح على الشريعة الإسلامية:



- تثبيت الخروف يتم تثبيت الخروف بأن يكون الذابح مستقبلًا للقبلة، ومنطقة الذبح العنق موجهة إلى القبلة، وأن تضجع الذبيحة على جانبها الأيسر برفق ولين.

- يجب تثبيت قدمي الخروف الأمامية والخلفية جيدًا، وفي بعض الأحيان لا يرى الخروف السكين حتى لا يخاف، ثم نقوم بوضع قدمه اليمنى بجانب رقبته، ونمسك السكين استعدادًا للذبح.

- البدء بالتسمية والتكبير عند الذبح مما يكسب الذابح والمذبوح سكينة وطمأنينة.

- أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار ان يكون الذبح سريعًا وذلك بأن تمشي السكين على الرقبة دون انقطاع ثلاث مرات وبطريقة مستعرضة وموازية للرقبة وليست رأسية.

- أن يكون الذبح بعيدًا عن الصدر والرأس، في منتصف الرقبة تقريبا بعيدًا عن القصبات الهوائية التي قد تؤدي إلى الاختناق عند الذبح، ونتأكد من قطع الحلقوم والودجين.

- الانتظار حتى خروج الدم يُترك الدم لينزف مدة 10 دقائق حتى ينتهي الخروف من الرفس بعد الذبح، ولا يتم فصل الرأس وقطع الأعصاب، إلا بعد أن ينزف تمامًا ويخرج جميع الدم الفاسد وتخرج روحه كليًا، ثم نبدأ السلخ.

- البدء بالقائمتين الخلفيتين ونبدأ بسلخ الخروف من إحدى ساقيه تحت الركبة وذلك بقطع جزء من الجلد وإحداث شق، ثم ندخل سكين أو عصا في الشق ودفعها بين الجلد واللحم، ونستمر حتى نفتح قناة لمرور الهواء ونصل لمنطقة الفخذ، نكرر نفس العملية في الساق الأخرى.

- نقوم بإدخال أنبوب النفخ داخل القناة الطولية الذي قمنا بفتحها في القائمتين الخلفيتين.

- نحكم قبضتنا حول الشقين المفتوحين، حتى لا يتسرب الهواء إلى الخارج، نقوم بتشغيل المنفاخ، ونتأكد من أن الهواء وصل إلى كافة أنحاء الجسم.

- نستخدم عصا لنضرب على الذبيحة بشكل خفيف، وذلك لتسهيل مرور الهواء للمناطق الضيقة في الجسم، ولتسهيل عملية السلخ.

- السلخ باتجاه الذيل والخصيتين نبدأ بالسلخ بتوسعة الشقين اللذين أحدثناهما في القائميتن الخلفيتين، ونقوم بسلخ الجلد باتجاه الذيل والفخذين، ويجب الانتباه إلى تجنب ملامسة الصوف باللحم لمنع التلوث ثم قم بسلخ جلد الذيل تدريجيًا حتى تنتهي من سلخه كاملًا، بالإضافة إلى سلخ الجهة الأخرى من الجانبين والظهر ويستمر السلخ في اتجاه الخصيتين ويجب محاولة التخلص من كل خصية على حدة، عن طريق قلب الجلد وسحبهما بقوة، نعلق الخروف من رجليه الخلفيتين، وذلك عبر كسرهما من المفصل وبعد ذلك نرفعه ونعلقه باستخدام الخطاف.

- قطع الرأس والقائمتين الأماميتين يتم فصل الرأس من خلال قطع العنق حتى نصل للعظم، ثم نحرك الرأس بقوة يسارًا ويمينًا بحركة دائرية إلى أن تنكسر الفقرات الرابطة بين العنق والرأس، نستمر في عملية القطع حتى نفصل الراس عن الرقبة تمامًا. يتم قطع اليدين بطريقة مشابهة لقطع الرأس، وذلك بقطع المرابط الموجودة حول المفاصل في اليدين بحركة دائرية، وبعد ذلك بقوم بثني المفصل يدويًا عدة مرات.

- يتم الإمساك بجلد الذبيحة بواحدة من يديك، واليد الأخرى تدخلها بين اللحم والجلد مع دفع الإبهام للداخل قدر الإمكان، حتى تصل إلى الكتفين.

- اسحب الكتف بقوة إلى الأعلى بعد تثبيت الجلد على الأرض بقدمك يتم بعد ذلك فتح البطن باستعمال السكين مع مراعاة عدم سطح الكرش والمصارين وواصل الفتح وصولا للقفص الصدري أخرج الأمعاء والكرش خارج البطن قم بتوسعة فتحة البطن حتى تصل إلى الضلوع والأعضاء الداخلية ثم اقطع المرارة عن الكبد بحذر.

- اقطع المريء واخرج القلب والكبد والرئتين استمر في قطع القفص الصدري من المنتصف لحين الوصول إلى الرقبة.

