الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس برنابا الرسول

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس برنابا الرسول، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إن القديس برنابا هو من السبعين رسولا وهو قبرصي الجنسية، يهودي الأصل من سبط لاوى. معنى اسم برنابا هو "ابن الوعظ"، وأحد أهداف الوعظ هو أن يعزى ويريح القلب. ايضا معني اسمه "ابن النبوة" وهي كلمة يقصد منها هنا التشجيع. 

وأضاف: برنابا كان رفيق شاول - بولس أثناء الدراسة في جامعة طرسوس، فحتى زمالة الدراسة يدبرها الله. فيما بعد يختار برنابا من السبعين رسول وبولس أيضا.. تميز برنابا بأنه كان بطلا في إنكار الذات، فبولس كان يضطهد المسيحيين في ناحية والتلاميذ في ناحية اخري والذي جمع بينهما هو برنابا الرسول.. . وبرنابا هو خال مرقس الرسول.

وتابع: برنابا نموذجا رفيعا في محبة الآخرين، فهو باع الحقل الذي كان يمتلكه ووضعه عند أرجل التلاميذ فكان كل شيء عندهم مشتركا عن محبة، فكان تطبيق الوصية بالنسبة له أن باع كل ما له الحقل وأعطاه للتلاميذ فهو نموذجا للعطاء والمحبة. والمسيح يعلمنا أن القريب هو كل إنسان خلقه الله وليس قرابة الدم فقط. هل ما فعله برنابا هو إلزام؟ لا، هي مشاعر القلب المحب عن طيب خاطر لتطبيق الوصية. 

وأكمل: برنابا نموذجا رفيعا في تشجيع الآخرين، ثقافة التشجيع نحتاجها في حياتنا اليومية كما نجدها في سفر الرؤيا.  كان برنابا له علاقة سابقة مع شاول الذي كان يضطهد المسيحيين وكان يسبب لهم رعبا شديدا، وتشتتوا وهربوا إلى دمشق، وذهب إليهم ليقتلهم، وظهر له الله في الطريق وآمن. لكن ترى من الذي يقدر أن يقدم شاول للتلاميذ لأنه يصعب أن يصدقوا أنه آمن وتغير.  كان برنابا يمثل قارب النجاة لشاول (بولس) الذي كان حديثا فى الإيمان. برنابا الرفيق وقف إلى جواره وشجعه وقدمه للتلاميذ على أنه رسول جديد. 

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