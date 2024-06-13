الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بيت الزكاة والصدقات" يوقع بروتوكولي تعاون لتوصيل لحوم الأضاحى للفلسطينيين

لحوم الاضاحى
لحوم الاضاحى

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، توقيع بروتوكولي تعاون مع مؤسسة «قوافل التضامن الفرنسية» وجمعية «وقف الإنسان الخيرية التركية» لتوصيل وتوزيع لحوم الأضاحي ولحوم الصدقات إلى الأُسَر الفلسطينية المتواجدة في مصر حاليًا، فضلًا عن استهداف الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له، اليوم الخميس، أن بروتوكول التعاون مع  مؤسسة «قوافل التضامن الفرنسية» يهدف إلى تقديم خدمات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة وتجهيزها وتعبئتها وتقديمها للجانب الفلسطيني لتوزيعها علي أشقائنا النازحين في القطاع.

وأضاف البيان، أن بروتوكول التعاون مع جمعية «وقف الإنسان الخيرية التركية» يهدف إلى توزيع لحوم صدقات على الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر، فضلًا عن تخصيص جزء من لحوم الأضاحي ولحوم الصدقات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد أن حملة «صك الأضحية» لعام 2024م تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» بهدف التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، وإنابة بيت الزكاة والصدقات في أداء شعيرة الأضحية لوصول لحومها إلى المستحقين، تحظى باهتمام عالمي، حيث توافد إلى بيت الزكاة والصدقات وفود شعبية من فرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا ودول عربية وجاليات مسلمة من المقيمين في مصر؛ للمشاركة في حملة صكوك الأضاحي لتوجيه جزء كبير إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عقب فتح ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية، وذلك ضمن الحملة العالمية «أغيثوا غزة» التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر عقب بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

شيخ الأزهر يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصرو بيت الزكاة

جدير بالذكر أن قيمة صك اللحوم البلدية من الأبقار والجاموس 11.000 جنيه، أو235 دولار، أو 220 يورو للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، ويصل متوسط وزن الأبقار والجاموس 450 كجم، وقيمة صك الأغنام خروف برقي 12.500 جنيه، أو265 دولار، أو 245 يورو للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، حيث يصل متوسط وزن الخروف 65 كجم.

بيت الزكاة الصدقات يوقع بروتوكول تعاون توصيل لحوم الأضاحي

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