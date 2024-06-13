رئيس الأركان الأمريكى: الأمن والسلام يتحققان بالجهوزية الدفاعية

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكي، تشارلز كيو. براون جونيور، أن الأمن والسلام يتحققان بالجهوزية الدفاعية وفي إطار العمل المشترك لتعزيز قواتنا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

عقوبات أمريكية ضد روسيا

أعلنت الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان له علاقة بروسيا بهدف قطع وصولها إلى المنتجات والخدمات اللازمة؛ للحفاظ على الإنتاج العسكري لحربها في أوكرانيا، بما في ذلك العشرات من الموردين الصينيين.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي لها، مساء أمس الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو طالت أكثر من 300 فرد وكيان قانوني في روسيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتضم قائمة العقوبات الجديدة "المركز الوطني للتسوية والإيداع " وشركة "نوفاتك للغاز الطبيعي المسال كاشيرا"، ومشروع مورمانسك للغاز الطبيعي المسال، وشركة "أورالريدميت"، وشركة معدات الشاحنات الثقيلة التابعة لمصنع "أورال فاغون زافود"، ومجمع أمور للمعادن، وشركة "بالتماش"، ومعهد أومسك لأبحاث هندسة الأدوات، ومنظمة "إيسكا"، ومنظمة "إيمبولس"، وشركة "المحركات الكهربائية الروسية".

كما تشمل قائمة العقوبات مصانع "كيروف- إينيرغوماش" ومصنع موروم للهندسة الميكانيكية،، وشركة أوبورون افتو، وشركة "أولوفيينايا رودنايا كومبانيا"، ومعهد أبحاث الكيمياء التطبيقية، وشركة "غوس زناك"، ومجموعة "مورستروي"، ومكتب تصميم "لوتش"، ومعاهد التكنولوجيا العالية والإلكترونيات العالية القدرة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.