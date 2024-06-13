وزير الدفاع الأمريكى: مستمرون فى دعم أوكرانيا للدفاع عن أراضيها

أكد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، الاستمرار فى دعم أوكرانيا للدفاع عن أراضيها وأجوائها، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال لويد أوستن، إن الحرب في أوكرانيا وحدت العالم ضد روسيا، وانتصار روسيا في أوكرانيا سيشجعها على شن هجمات ضد دول أخرى".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "عملنا على توفير نظام باتريوت وأنظمة دفاعية أخرى لأوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "تطوير الدفاع الجوي لا يزال أولوية لدينا وسنبذل كل ما نستطيع لمنح أوكرانيا ما تحتاج إليه".

عقوبات أمريكية ضد روسيا

أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان له علاقة بروسيا بهدف قطع وصولها إلى المنتجات والخدمات اللازمة للحفاظ على الإنتاج العسكري لحربها في أوكرانيا، بما في ذلك العشرات من الموردين الصينيين.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي لها، مساء أمس الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو طالت أكثر من 300 فرد وكيان قانوني في روسيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتضم قائمة العقوبات الجديدة "المركز الوطني للتسوية والإيداع" وشركة "نوفاتك للغاز الطبيعي المسال كاشيرا"، ومشروع مورمانسك للغاز الطبيعي المسال، وشركة "أورالريدميت"، وشركة معدات الشاحنات الثقيلة التابعة لمصنع "أورال فاغون زافود"، مجمع أمور للمعادن، شركة "بالتماش"، معهد أومسك لأبحاث هندسة الأدوات، منظمة "إيسكا" ومنظمة "إيمبولس"، وشركة "المحركات الكهربائية الروسية".

كما تشمل قائمة العقوبات مصانع "كيروف-إينيرغوماش" ومصنع موروم للهندسة الميكانيكية،، وشركة أوبورون افتو، وشركة "أولوفيينايا رودنايا كومبانيا"، ومعهد أبحاث الكيمياء التطبيقية، وشركة "غوس زناك"، ومجموعة "مورستروي"، ومكتب تصميم "لوتش"، ومعاهد التكنولوجيا العالية والإلكترونيات العالية القدرة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.